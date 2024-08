TRU Precious Metals ernennt erfahrenen Bergbauführungsexperten Steve Nicol zu seinem neuen CEO

Toronto, 8. August 2024 - TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU, OTCQB: TRUIF, FWB: 706) (TRU oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Steve Nicol mit Wirkung vom 7. August 2024 zum neuen CEO des Unternehmens bestellt wurde. Herr Nicol ist aktuell ein Direktor im Board of Directors von TRU (das Board) und berät daneben auch als Technical Advisor die Firma Ormonde Mining plc (Ormonde), die eine strategische Beteiligung an TRU hält. Eine seiner ersten wichtigen Aufgaben wird die Aufsicht über das mehrjährige, von Partnern finanzierte Gold- und Kupferexplorationsprogramm im Projekt Golden Rose (Golden Rose) in West-Zentral-Neufundland sein, das über eine Earn-in-Vereinbarung mit der Eldorado Gold Corp. (TSX: ELD, NYSE: EGO) (Eldorado) vom 30. Juli 2024 initiiert wurde.Herr Nicol hat als Bergbauingenieur mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bergbau, einschließlich Betriebsführung, Minenevaluierung und -erschließung, und bekleidete auch noch andere Funktionen in den jeweiligen Unternehmen. Er hatte Positionen im Bereich der Betriebsführung in verschiedenen Untertagebau- und Tagebauminen inne und war zur Krönung seiner Karriere 13 Jahre lang Managing Director und Projektleiter des in Spanien ansässigen Unternehmens, das für die Entdeckung, Erkundung, Planung, Genehmigung, Finanzierung und Errichtung sowie die erfolgreiche Inbetriebnahme der Wolframmine Barruecopardo in Westspanien verantwortlich zeichnete. Diese Mine ist auch heute noch erfolgreich in Betrieb, grenzt an ein Naturschutzgebiet, beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und verkauft hochwertiges Mineralkonzentrat in die ganze Welt.Als Generalist mit einem starken Fokus auf ESG und Wirtschaft verfügt Herr Nicol über Kenntnisse in den Bereichen Basis-, Edel- und Spezialmetalle, Tagebau und Untertagebau, CIL, Flotation sowie Schwerkraftabscheidung und hat auch direkt praktische Führungserfahrung in allen Phasen diverser Bergbauprojekte, von der Exploration im Frühstadium bis hin zur Minenschließung und Sanierung, gesammelt.Um einen Führungswechsel im Unternehmen einzuleiten, das nun in eine aufregende neue Phase seiner Entwicklung als Mineralressourcenexplorer in Neufundland eintritt, ist Joel Freudman, der TRU seit der Gründung des Unternehmens in seiner jetzigen Form Ende 2020 als CEO diente, von seinen Funktionen als CEO und Direktor zurückgetreten. Herr Freudman wird das Unternehmen über seine Handelsbank in Toronto, Resurgent Capital Corp., auch weiterhin als Berater an den im Wandel befindlichen Kapitalmärkten unterstützen.Manish Z. Kshatriya, Board-Chairman von TRU, erklärt: Ich möchte Steve zu seiner Bestellung als CEO recht herzlich gratulieren. Über unsere gemeinsame Arbeit im Board von TRU hatte ich Gelegenheit, ihn als hochanalytischen und strategischen Denker kennenzulernen, der über ein umfangreiches Fachwissen in Bergbau und Betriebsführung verfügt. Gerade jetzt, wo das Unternehmen umfangreichere Explorationsaktivitäten plant, sind wir mit einem Führungsexperten mit einem größeren fachlichen Know-how im Bergbau gut beraten. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass sowohl TRU als auch sein Projekt Golden Rose dank der neuen Earn-in-Vereinbarung mit Eldorado beste Aussichten auf eine bedeutende Wertsteigerung haben.Herr Kshatriya weiter: Wir respektieren und schätzen Joels Entscheidung, von seiner Funktion als CEO und Direktor zurückzutreten, um sicherzustellen, dass TRU unter der Führung von Steve mit Unterstützung von President und CFO Olga Nikitovic eine überzeugende operative Performance erzielen und so den Weg für bedeutende Entdeckungen ebnen wird. Im Namen des Boards möchte ich Joel für seine wertvollen Verdienste danken, die mit zur Entdeckung und Absicherung des Projekts Golden Rose in der Scherungszone Cape Ray-Valentine Lake geführt haben. Über die nachfolgenden taktischen Übernahmen und Optionsvereinbarungen war TRU in der Lage, ein Konzessionspaket von regionaler Bedeutung zusammenzuführen, das mittlerweile das rund Dreifache der ursprünglichen Projektgröße umfasst. Joel war maßgeblich daran beteiligt, trotz der herausfordernden Marktsituation für Junior-Bergbauunternehmen eine Reihe von strategischen Investoren und Partner an TRU heranzuführen. Das fachlich kompetente Team, bei dessen Zusammensetzung er mitgeholfen hat, wird dem neuen CEO die nötige Kontinuität und Unterstützung bieten. Wir freuen uns schon jetzt auf die weitere Zusammenarbeit und Joels zukünftige Beiträge als Kapitalmarktberater.TRU (TSXV: TRU, OTCQB: TRUIF, FWB: 706) hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch eine umsichtige Erschließung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen und Transaktionen mit Weitblick den Unternehmenswert langfristig zu steigern. TRU beschäftigt sich mit der Gold- und Kupferexploration in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Golden Rose im potenzialreichen zentralen Goldgürtel Neufundlands. Golden Rose ist ein 264,25 km2 großes Konzessionspaket von regionaler Bedeutung, das sich auf einer Streichlänge von 45 km entlang der mineralreichen Scherungszone Cape Ray-Valentine Lake erstreckt und direkt zwischen dem von Calibre Mining betriebenen Goldprojekt Valentine und dem Goldprojekt Cape Ray der Firma AuMEGA Metals liegt. Darüber hinaus hält TRU eine Option zum Erwerb von insgesamt 65 % der Besitzanteile an zwei Konzessionspaketen mit einer Gesamtfläche von 33,25 km2 auf dem Gelände des Projekts Golden Rose, die eine Streichlänge von 12 km der Scherungszone abdecken. Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Führung und des Personals von TRU, der Explorations- und Erschließungspläne für Golden Rose und der Earn-in-Vereinbarung mit Eldorado, die auf zahlreichen Annahmen bezüglich des Personals, des Explorationspotenzials und der Unternehmenspläne basieren, die von der Unternehmensleitung unter den gegebenen Umständen als vernünftig erachtet werden, und die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich der Herausforderungen bei der Gewinnung und Bindung von qualifiziertem Personal, der mit Mineralexplorationsaktivitäten verbundenen Risiken, der Herausforderungen bei der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen, der sich ändernden Unternehmensprioritäten und -ziele sowie jener anderen Risiken, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind. 