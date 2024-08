Kein Goldrausch für Privatkundenfondsmanager

Die Mehrheit der diskretionären Fondsmanager hat ein geringes Engagement in Gold, obwohl es als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit gilt, wie neue Daten zeigen. Asset Risk Consultants (ARC) fand heraus, dass etwa 75% der Manager entweder kein Investment in Gold haben oder dass es weniger als 2,5% ihres Portfolios ausmacht. Kein Manager hatte eine Investition von mehr als 10%, berichtet Spear's Und das, obwohl der Goldpreis seit 2003 um rund 570% gestiegen ist, wenn auch mit erheblicher Volatilität. Die weltweiten Aktien haben im gleichen Zeitraum eine Rendite von 610% erzielt. Gold gilt weithin als Inflationsschutz und hat inmitten der geopolitischen Unsicherheit in Europa und im Nahen Osten ein Jahr mit Rekordpreisen hinter sich.Graham Harrison, Vorsitzender von ARC, merkte an: "Das fehlende Goldinvestment in den Portfolios lässt sich nicht damit erklären, dass die Manager die kurz- bis mittelfristigen Renditeprognosen für Gold negativ sehen. In der Tat war die Nettostimmung gegenüber Gold in unserer jüngsten Umfrage mit +35% sehr positiv."© Redaktion GoldSeiten.de