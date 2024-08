Palladium - Die Käufer nutzen ihre Chance

Infolge eines Doppeltops bei Kursen um 1.100 USD gab der Palladiumkurs seit April wieder deutlich nach und setzte in einer weiteren Abwärtsbewegung bis 868 USD zurück. Dort startete eine steile Erholung, die allerdings Anfang Juli gestoppt wurde. Der seither laufende, möglicherweise finale Abwärtsimpuls wurde in dieser Woche wie erwartet am Support bei 837 USD aufgefangen und von der nächsten steilen Erholung abgelöst, welche aktuell bereits über die Hürde bei 920 USD führt.Die Verteidigung der mittelfristigen Unterstützungsmarke bei 837 USD und der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie der letzten Tage hat die Chance auf eine Trendwende aufleben lassen. Jetzt sollte Palladium auch zügig bis an die Widerstandsmarke bei 967 USD steigen, um das nächste Kaufsignal vorzubereiten. Über der Barriere wäre der Einbruch seit 1.054 USD neutralisiert. Oberhalb von 993 USD wäre dann auch ein mittelfristiges Kaufsignal aktiv und eine Aufwärtswelle bis 1.041 USD wahrscheinlich.Sollte der Palladiumkurs dagegen wieder unter 868 USD zurückfallen, wäre die Erholung unterbunden. In diesem Fall müsste bei 837 USD ein Boden gebildet werden, um Abgaben bis 795 – 805 USD zu vermeiden.Meine gehebelte Position auf Palladium im stock3 Trademate-Depot habe ich in dieser Woche aufgestockt. Wie ich die Erholungschance einschätze und handle, kannst Du bei stock3 Trademate nachvollziehen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)