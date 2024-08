SPDR genießt weiteren Zuwachs in KW32

In der 32. Kalenderwoche setzte der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust, seinen Aufwärtstrend insgesamt weiter fort. Das Wochenhoch konnte zwar nicht gehalten werden, jedoch endete die Woche mit einem Plus gegenüber der Vorwoche.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 846,91 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 845,47 Tonnen gewesen. Über das Wochenende verloren die Bestände zunächst 0,57 Tonnen. Am Dienstag folgte dann ein Sprung von 3,16 Tonnen auf das Wochenhoch. Den folgenden Mittwoch verlor der ETF diesen Zuwachs wieder, konnte sich allerdings am Donnerstag wieder stabilisieren und um 2,85 Tonnen steigern. Dort verweilte er bis zum Wochenende.Der Goldpreis des SPDR fiel am Wochenende zum 5. August stark und erholte sich im Laufe der Woche leicht. Mit 2.427,35 $ pro Unze lag er jedoch unter dem Stand vom Freitag der Vorwoche (2.469,85 $).Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 05. August: 844,90 Tonnen• 06. August: 848,06 Tonnen• 07. August: 844,04 Tonnen• 08. August: 846,91 Tonnen• 09. August: 846,91 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de