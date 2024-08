Endeavour Silver meldet den Ausfall des Schwenkzapfens der primären Kugelmühle im Verarbeitungsbetrieb Guanacevi

Vancouver, Kanada - 12. August 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) gibt bekannt, dass der Schwenkzapfen der primären Kugelmühle im Verarbeitungsbetrieb Guanacevi ausgefallen ist und die Beschaffung eines Ersatzteiles bis zu 12 Wochen dauern könnte. Infolgedessen wurde die Materialverarbeitung im Verarbeitungsbetrieb Guanacevi vorübergehend unterbrochen. Die Geschäftsführung prüft derzeit mehrere Alternativen - unter anderem den Betrieb mit deutlich reduzierter Kapazität und geringfügigen Änderungen an der Förderanlage unter Einsatz kleinerer Nachmahlmühlen - bis die primäre Kugelmühle wieder in Betrieb ist.Dieser Stillstand wird sich auf die Produktion im dritten Quartal auswirken und dürfte auch die Produktions- und Kostenprognose für das Gesamtjahr beeinflussen. Die Geschäftsführung wird diese Woche eine Bewertung und Analyse durchführen und über den aktuellen Stand informieren, sobald die Bewertung abgeschlossen ist.Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit starkem Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.Kontaktinformation:Allison Pettit, Director Investor RelationsTel.: (877) 685 - 9775E-Mail: apettit@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comFolgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedInIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die Aussetzung der Verarbeitung bei Guanacevi, den Zeitplan für den Abschluss der Reparaturen der Mühle bei Guanacevi, die Verfügbarkeit und Bewertung alternativer Verarbeitungsmethoden, die Auswirkungen auf die Produktion im dritten Quartal und die jährlichen Produktions- und Kostenprognosen sowie die voraussichtliche Leistung von Endeavour im Jahr 2024, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und Prognosen zu den Produktionsmengen, den voraussichtlichen Produktionskosten und den nachhaltigen Gesamtkosten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, die Reparaturen der Mühle bei Guanacevi zeitig abzuschließen, die Verfügbarkeit alternativer Verarbeitungsmethoden, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht auf folgende beschränkt: die Fähigkeit, die Reparaturen der Mühle bei Guanacevi zeitig abzuschließen, die Verfügbarkeit alternativer Verarbeitungsmethoden, der fortgesetzte Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine ab 2024, der Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!