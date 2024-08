Die Fundamentaldaten der großen US-Aktien in Q2 2024

Die großen US-Aktien, die die Märkte und die Portfolios der Anleger dominieren, haben gerade ein wirklich spektakuläres Quartal hinter sich. Ihre kollektiven Umsätze erreichten Rekordhöhen und führten zu den höchsten Gewinnen, die jemals verzeichnet wurden. Doch trotz alledem gibt es auch Risiken. Die US-Aktienmärkte waren noch nie so konzentriert und stützen sich auf immer weniger Unternehmen. Die Bewertungen befinden sich nach wie vor tief im gefährlichen Blasenbereich, und die Anzeichen für eine Anfälligkeit des Marktes mehren sich.Der führende US-Aktienindex S&P 500 hat ein hervorragendes Jahr 2024 hinter sich und ist seit Mitte Juli um 18,8% gestiegen! Die Faszination der Händler für Mega-Caps aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz sorgte in diesem Jahr für 38 neue Rekordschlusskurse, d. h. mehr als ein Viertel aller Handelstage. Die daraus resultierende Gier und Euphorie haben dazu geführt, dass der SPX chronisch und extrem überkauft ist und sich meist weit über seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt erstreckt.Seit dem Beginn dieses letzten mächtigen Aufwärtstrends Ende Oktober gab es bis letzten Monat nur einen einzigen kleinen Rückschlag. Über mehrere Wochen im April gab der SPX um 5,5% nach. Bis Mitte Juli war der SPX in nur 8,6 Monaten um beeindruckende 37,6% gestiegen! Bei diesem letzten Rekordhoch war der S&P 500 auf das 1,149-fache seines 200er-Durchschnitts angestiegen. Die Gewinnsaison für das 2. Quartal 24 hatte begonnen und sah fantastisch aus.Normalerweise schüren Gewinnmitteilungen den Aufschwung und sorgen für eine schöne Rally bei großen US-Aktien. Der SPX ignorierte diese jedoch und fiel bis Ende Juli um 4,7%. Dann erschreckte das außergewöhnliche Marktchaos in Japan in der vergangenen Woche die Händler weltweit, und der SPX stürzte erneut ab und vertiefte seinen Rückschlag auf 8,5% über mehrere Wochen. Mit diesem Ausverkauf droht eine formale Korrektur bis in den Bereich von 10% und mehr, was bei den Händlern eine zunehmend bearische Stimmung hervorrufen würde.In nur drei Handelstagen fiel der SPX um 6,1% auf den jüngsten Tiefstand vom Montag. Dies war zweifelsohne auf Japan zurückzuführen. Es waren die gleichen Tage, nachdem die Bank of Japan ihren Leitzins von 0,0% bis 0,1% auf "etwa 0,25%" angehoben hatte, um den Absturz des Yen aufzuhalten. Diese Währung war bis Anfang Juli im Jahresvergleich um 14,7% eingebrochen und hatte damit den schlechtesten Stand gegenüber dem US-Dollar seit Dezember 1986 erreicht!Der schwächere Yen heizte die Preisinflation an und trieb die Importpreise in die Höhe, von denen Japan in hohem Maße abhängig ist. Doch diese bloße Zinserhöhung um 15 Basispunkte löste den enormen weltweiten Yen-Carry-Trade auf. Händler leihen sich Yen fast zum Nulltarif, konvertieren ihn in andere Währungen und kaufen höher rentierende Vermögenswerte, darunter US-Mega-Cap-Tech-Aktien. Unglaublich heftige und brutale Verkäufe schlugen auf die japanischen Aktienmärkte ein.Erstaunlicherweise stürzte der japanische Leitindex Nikkei 225 in den drei Handelstagen nach der kleinen Anhebung der Leitzinsen von fast Null auf 19,5% ab! Darin enthalten war ein schockierender Einbruch von 12,4% allein am Montag, der zweitschlechteste Tag in der Geschichte des japanischen Aktienmarktes nach dem Schwarzen Montag im Oktober 1987! Die Angst stieg weltweit an, und der VIX, der die implizite Volatilität des S&P 500 anzeigt, schnellte an diesem Morgen auf 65,7 in die Höhe!Obwohl alles, was über 50 liegt, auf extreme, nicht nachhaltige Angst hindeutet, die immer nur von kurzer Dauer ist, stürzte der SPX an diesem Tag dennoch um 3,0% ab. Während die japanischen Aktienmärkte verrückt spielten, kann ich mich nicht erinnern, dass die japanischen Aktienmärkte jemals für die amerikanischen von Bedeutung waren. Das sah wie eine Warnung vor der Fragilität aus und machte deutlich, wie unsicher die hochfliegenden US-Aktienmärkte sind. Ihre KI-Blase könnte sehr wohl zu platzen beginnen.Seit nunmehr 28 Quartalen in Folge habe ich die jüngsten Ergebnisse der 25 größten SPX-Komponenten und US-Unternehmen genauestens analysiert. Fast alle amerikanischen Anleger sind aufgrund des Ansturms von Fondsmanagern stark in diesen Giganten engagiert. Wie sich die großen US-Aktien insgesamt entwickeln, gibt Aufschluss darüber, wie sich die Märkte in den kommenden Monaten entwickeln werden. Diese Tabelle enthält die wichtigsten SPX-Top-25-Komponenten-Ergebnisse.Den Symbolen dieser Spitzenunternehmen sind ihre Veränderungen in den SPX-Rankings im vergangenen Jahr vorangestellt, gefolgt von ihren Indexgewichten zum Ende des 2. Quartals 2024. Danach folgen die Marktkapitalisierungen zum Quartalsende und die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr, die Aufschluss über die Performance dieser Aktien geben. Die Betrachtung der Marktkapitalisierung anstelle der Aktienkurse trägt dazu bei, die verzerrenden Auswirkungen massiver Aktienrückkäufe, die die Preise künstlich in die Höhe treiben, zu neutralisieren.Als Nächstes folgt ein Bündel harter Rechnungslegungsdaten direkt aus den bei der SEC eingereichten 10-Q-Berichten. Dazu gehören die vierteljährlichen Umsätze, Gewinne, Aktienrückkäufe, Dividenden und der erwirtschaftete operative Cashflow der einzelnen SPX-Top-25-Komponenten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Quartalsende nach zwölf Monaten ist ebenfalls angegeben. Die prozentualen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind berücksichtigt, es sei denn, sie wären irreführend, z. B. wenn man positive mit negativen Zahlen vergleicht.Insgesamt waren die Ergebnisse der großen US-Aktien im zweiten Quartal 2024 phänomenal und bestätigten, warum diese Unternehmen die besten sind. Doch trotz ihres anhaltenden Wachstums, das die Größe der Unternehmen in den Schatten stellt, gibt es viele beunruhigende Anzeichen. Dazu gehören extreme Konzentration, extreme Überbewertung und die überwältigende Wahrscheinlichkeit, dass diese überdurchschnittlichen Wachstumsraten nicht nachhaltig sind. Das Risiko wird noch größer, wenn sich die US-Wirtschaft verlangsamt und die Amerikaner mit der Inflation kämpfen.Seit Jahren sind die US-Aktienmärkte stark zweigeteilt, wobei die legendären Magnificent 7, die Mega-Cap-Technologiewerte, alles andere radikal übertreffen. Microsoft, Apple, NVIDIA, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla sind allseits beliebt und haben am Ende des zweiten Quartals eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von unglaublichen 2.287 Milliarden Dollar! Diese Giganten sind nun für rekordverdächtige 32,7% der Gesamtgewichtung des SPX verantwortlich - eine äußerst riskante Konzentration, die ihresgleichen sucht!Das katapultierte die Gewichtung der 25 größten SPX-Werte auf 50,2%, ebenfalls der höchste jemals verzeichnete Wert. Das ist praktisch die Hälfte der US-Aktienmärkte, wobei allein der Mag7 ein Drittel ausmacht! Immer dann, wenn eine Untergruppe dieser Mega-Cap-Technologiewerte unweigerlich unter starken Verkäufen leidet, ziehen sie die breiteren Märkte mit nach unten. Der japanische Montag war ein gutes Beispiel dafür, als die weltweite Angst etwa eine Stunde vor der Eröffnung der US-Börsen ihren Höhepunkt erreichte.