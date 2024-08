Wie überbewertet ist der Dow Jones?

Der Dow Jones erlebte in der letzten Woche einige Aufregung. In der letzten Woche schloss er an den ersten drei Tagen unter der Wertung und erholte sich zum Wochenschluss wieder in die Wertung (BEV -4,13%). Doch am letzten Montag fiel der Dow Jones auf ein BEV von -6,06%. Seit November letzten Jahres hat sich der Dow Jones nicht mehr so weit von einem Allzeithoch entfernt (BEVs von -0,01% bis -4,99%). Kann man daraus etwas lernen?Ich bin kein Wall-Street-Zauberer. Ich bin nur ein Markt-Enthusiast; ein ernsthafter Student des Marktes, dessen Studium des Marktes ist ein laufender Prozess. Schauen wir uns also den obigen Bear's-Eye-View-Chart an und beachten wir, wie sich die Trump-Rally und die Nicht-QE4-Rally entwickelt haben und schließlich endeten, da beide unterschiedlich sind.Obwohl jede Rally anders ist, haben alle Rallys, wenn sie mit einem BEV-Chart betrachtet werden, dennoch Ähnlichkeiten. Allen Marktanstiegen auf einem BEV-Chart ist gemeinsam, dass der BEV-Chart über einen längeren Zeitraum in der Scoring-Position bleibt. Bei jedem Marktanstieg, der einen Index auf ein neues Allzeithoch bringt (und BEV-Nullen/0,00% erzeugt), wird nicht jeden Tag ein neues Allzeithoch erreicht. Tatsächlich sind die meisten Tagesabschlüsse bei einem Anstieg auf neue Allzeithochs keine neuen Allzeithochs, sondern BEV-Tagesabschlüsse zwischen -0,01% und -4,99%; auch bekannt als "Scoring"-Position.In der letzten Woche schloss der Dow Jones am Montag zum ersten Mal seit November letzten Jahres (vor neun Monaten) mit einem BEV-Wert unterhalb seiner BEV -6%-Linie. Man muss dies als ein bedeutendes und rückläufiges Ereignis im aktuellen Anstieg betrachten. Dennoch könnte der Dow Jones in den kommenden Wochen weitere BEV-Nullen und neue Allzeithochs erleben. Mit seinem Wochenschluss in der Scoring-Position (BEV -4,13%) verlangt der BEV Plot, dass wir diese Möglichkeit in Betracht ziehen.Aber kein wichtiger Markttrend, ob aufwärts oder abwärts, hält ewig an. Die Tatsache, dass der Dow Jones am letzten Montag mit einem BEV von -6,06% schloss, deutet stark darauf hin, dass der derzeitige Aufwärtstrend an Boden verliert. Wenn er sich selbst überlassen wird, sind die Tage des Dow Jones gezählt. Doch seit Alan Greenspan im FOMC die "Geldpolitik" diktiert, werden die Märkte nur noch selten sich selbst überlassen, wenn die Idioten den neuen Abwärtstrend nicht gutheißen.Mit dieser Feststellung will ich meine Marktkommentare nicht absichern. Ich weise nur auf die Realität hin, dass eine Zentralbank die Bewertungen eines Marktes reguliert, was sie schon seit Jahrzehnten tut."Nun, ich möchte nur kurz über die verschiedenen Bemühungen sprechen, die in der Öffentlichkeit und hinter den Kulissen von der Fed und anderen Regierungsbeamten unternommen werden, um einen freien Fall der Märkte zu verhindern... Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Fed 1989 ein sogenanntes *Plunge Protection Team* ins Leben gerufen hat, das sich aus der Federal Reserve, den großen Großbanken, Vertretern der New Yorker Börse und der anderen Börsen zusammensetzt; sie haben sich bisher informell getroffen und eine Art informelles Abkommen zwischen den Großbanken getroffen, das vorsieht, dass sie eintreten und anfangen, Aktien zu kaufen, wenn ein Problem auftritt. In der Vergangenheit haben sie eher formell gehandelt." - George Stephanopoulos, ehemaliger Berater der Clinton-Regierung, 17. September 2001 auf ABC Good Morning AmericaUnten sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. Ich habe ihn mir letzte Woche etwas genauer angesehen und ein bearisches Doppeltop im Chart festgestellt. Seit Anfang Juli hat der Dow Jones zweimal versucht, die Marke von 41.500 Punkten zu überschreiten, was ihm jedoch nicht gelang. Bei jedem Scheitern kam es zu einem scharfen Umschwung. Dies galt insbesondere für den letzten Versuch, bei dem der Dow Jones in der vergangenen Woche bis zum Beginn der letzten Woche die Talsohle durchschritten hat, bevor er in der Nähe von 38.500 Punkten seinen Tiefpunkt erreichte.Beachten Sie, dass der Dow Jones in den ersten drei Tagen der letzten Woche unter seiner BEV-Linie von -5% geschlossen hat. Das sieht nicht gut aus, aber es ist auch nicht unbedingt ein fataler Fehler. Tatsächlich könnte der Dow Jones unter seine BEV -10%-Linie im obigen Chart zurückfallen und von dort aus immer noch auf neue Allzeithochs steigen. Warten wir ab, wie sich der Dow Jones von hier aus entwickelt. Zum Wochenschluss befand er sich im Aufwärtstrend, was die große Frage aufwirft: Wie hoch kann er von hier aus noch steigen? Wird er seine Höchststände von vor zwei Wochen übertreffen und dann neue Allzeithochs erreichen? Wenn dies der Fall ist, würde es jede bearische Andeutung, die ich bisher in diesem Artikel angedeutet habe, ins Lächerliche ziehen.Aber, und das ist ein großes aber, wenn der Dow Jones unter seine Höchststände von vor zwei Wochen fällt und dann wieder unter seine BEV -5%-Linie bricht, unter das BEV vom letzten Montag von -6,06% (38.703), wäre das sehr, sehr schlecht. Welches wird es sein? Genau wie ich werden meine Leser abwarten müssen, um das herauszufinden. Aber hier oben, wo ich auf der Galerie der Marktteilnehmer sitze, möchte ich meine Leser wissen lassen, dass es Bier und Hotdogs gibt, die darauf wetten, dass die Spitze des aktuellen Anstiegs des Dow Jones erreicht ist: die 41.198 vom 17. Juli.Als Nächstes folgen die BEV-Werte für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge. Letzte Woche wurden keine neuen Allzeithochs (0,00% / BEV-Nullen) erreicht. Am Montag, dem 5. August, schlossen nur zwei dieser Indizes in der Punkteregion: der NASDAQ Insurance Index (Nr. 2) und der Dow Jones 65 Index ( Nr. 4). Am Freitag schlossen nur sieben dieser Indices in der Punkteregion. Dies ist eine große Veränderung gegenüber dem 16. Juli, als elf dieser Indizes auf einem neuen Allzeithoch schlossen und weitere vier in der Punkteränge schlossen. Der Dow Jones selbst schloss einen Tag später, am 17. Juli, auf seinem letzten Allzeithoch. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich der 16. Juli für den breiten Markt als der eigentliche Höhepunkt dieses Anstiegs erweisen wird.