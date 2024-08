Fünf Versuche und aus

Nach dem Abverkauf zu Beginn der letzten Woche hielt der COMEX-Goldpreis die kritische Unterstützung und begann sich dann zu erholen. Mit Beginn der neuen Woche stellt sich die Frage: Könnte dieser fünfte Versuch eines Ausbruchs über die 2.500-Dollar-Marke endlich zu einem neuen Preisschub nach oben führen? Wir werden versuchen, diese Frage in einer Minute zu beantworten, aber lassen Sie uns diese Woche dort beginnen, wo wir letzte Woche aufgehört haben.Am 5. August waren fast alle globalen Märkte stark rückläufig, da die Besorgnis über die Auflösung des japanischen Yen-Carry-Trade-Geschäfts die sofortige Liquiditätsnachfrage antrieb. COMEX-Gold und -Silber wurden hart getroffen, und obwohl die Preise fast genau in die Bereiche gefallen waren, die wir erwartet hatten, war es ziemlich schwierig, neue Kaufaufträge zu erteilen. Wenn Sie den Beitrag von letzter Woche verpasst haben, sollten Sie ihn jetzt lesen.In diesem Artikel ist meine Wenigkeit ein wenig zu vorsichtig für sein eigenes Wohl: "Und Preischarts sind in solchen Situationen nur wenig hilfreich. Ich persönlich habe auf einen Rückgang auf 2.400 Dollar bei Gold und 26,50 Dollar bis 27,00 Dollar bei Silber gewartet. Aber hier sind wir nun - wir haben diese Werte heute Morgen erreicht - und ich unternehme nichts. Zumindest jetzt noch nicht. Die Ungewissheit zu Beginn dieser volatilen Woche ist einfach zu groß." Aber dieser Moment ist vorbei.In dieser Woche müssen wir uns auf das konzentrieren, was seitdem passiert ist, denn das ist wichtig. Der COMEX-Goldpreis fiel am vergangenen Montag auf seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und hielt diese wichtige technische Marke als Unterstützung bis Donnerstag, als er begann, nach oben zu drehen. Am Freitag hatte er nicht nur die 50-Tage-Linie gehalten, sondern war auch wieder über seinen kurzfristigen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen. In meinem Freitags-Podcast im TF Metals Report erwähnte ich, dass diese technische Errungenschaft wahrscheinlich eine weitere Reise an die Spitze der aktuellen Preisspanne vorhersagte, und genau das ist eingetreten. Hier ist der Chart vom letzten Freitag, dem 9. August:Und hier ist der aktuelle Chart, während ich am Montag, den 12. August, tippe:Wie Sie dem obigen Chart entnehmen können, erreichte der Goldpreis an der COMEX im Dezember 24 am 12. April erstmals die Marke von 2.500 Dollar. Seitdem hat er diese Marke Mitte Mai, Mitte Juli und zuletzt am 5. August wieder erreicht. Das sind vier Versuche eines Ausbruchs aus einer klar definierten Handelsspanne. Könnte der aktuelle Versuch derjenige sein, der endlich den Ausbruch bringt? Möglicherweise.Ein Teil des heutigen Kursanstiegs ist auf geopolitische Bedenken zurückzuführen, die sich aus den aktuellen Befürchtungen eines Krieges in der gesamten Region des Nahen Ostens ergeben. Dieser jüngste Vorstoß in Richtung des oberen Bereichs der Preisspanne wird jedoch auch durch niedrigere Zinssätze, einen fallenden Dollar und die Erwartung mehrerer Zinssenkungen der US-Notenbank vor Jahresende angetrieben.Was passiert also, wenn der COMEX-Goldpreis über die 2.525-Dollar-Marke ausbricht? Dies war ein häufiges Diskussionsthema in meinen monatlichen Videos mit dem technischen Analysten Chris Vermeulen. Chris hat wiederholt erklärt, dass das nächste Preisziel für COMEX-Gold in der Nähe von 2.700 Dollar liegt.Der COMEX-Goldpreis steht kurz davor, auszubrechen und sich in Richtung 2.700 Dollar zu bewegen, was können wir da von COMEX-Silber erwarten? Wird es ebenfalls wieder ansteigen, oder wird es in der Nähe von 27 Dollar bleiben und zusehen, wie das Gold-Silber-Verhältnis auf 100:1 explodiert?Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir diese Frage bereits zu Beginn des Jahres gestellt haben, als Gold aus einer früheren Handelsspanne ausbrach und sich in Richtung 2.300 Dollar bewegte. Würde Silber bei diesem Verhältnis von 100:1 in der Nähe von 23 Dollar bleiben? Wir gingen davon aus, dass dies nicht der Fall sein würde und dass Silber schließlich aufholen würde. Anfang April wurde der Druck auf Silber zu groß, und es stieg innerhalb von sieben Wochen von 25 Dollar auf 33 Dollar bzw. um etwa 30%. Wenn Gold dieses Mal ausbricht und sich erholt, würde ein weiterer Anstieg von 30% den Silberpreis auf etwa 35 Dollar bringen. Das ist zwar immer noch kein neues Allzeithoch, aber es rückt immer näher.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Ton dieses Wochenberichts deutlich von unserem letzten Beitrag vor sieben Tagen unterscheidet. Aber das ist in Ordnung. So sind die Märkte nun einmal. Ich wünschte zwar, ich hätte vor sieben Tagen den Mut gehabt, Gold in der Nähe von 2.400 Dollar zu kaufen, aber die derzeitige Rally sollte uns alle optimistisch stimmen, dass die Preise noch steigen werden. Entscheidend wird der Zeitpunkt des Ausbruchs des Goldpreises über die 2.500 Dollar sein. Wird der fünfte Versuch derjenige sein, der es schafft? Wir werden es früh genug erfahren.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 12. August 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.