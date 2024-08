Calibre Mining: Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2024 und das bisherige Jahr

Konsolidierte Finanzergebnisse2

$'000 (außer Beträge pro Aktie und pro Unze) Q2 2024 Q2 2023 YTD 2024 YTD 2023

Einnahmen $ 137,325 $ 139,310 $ 269,213 $ 266,223

Umsatzkosten, einschließlich Abschreibungen und Amortisation $ (94,685) $ (85,769) $(197,316) $(180,429)

Betriebsergebnis des Bergwerks $ 42,640 $ 53,541 $ 71,897 $ 85,794

Nettoeinkommen $ 20,762 $ 33,203 $ 17,126 $ 49,612

Nettogewinn pro Aktie (unverwässert) $ 0.03 $ 0.07 $ 0.02 $ 0.11

Nettogewinn pro Aktie (voll verwässert) $ 0.03 $ 0.07 $ 0.02 $ 0.10

Bereinigter Reingewinn1,3 $ 19,035 $ 33,633 $ 24,345 $ 49,831

Bereinigter Reingewinn pro Aktie (unverwässert) $ 0.02 $ 0.07 $ 0.03 $ 0.11

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $ 60,826 $ 59,803 $ 106,641 $ 86,550

Investitionen in die Erschließung von Bergwerken und PSA $ 107,939 $ 35,719 $ 183,796 $ 56,759

Kapitalinvestitionen in die Exploration $ 8,967 $ 8,181 $ 16,604 $ 13,743

Produzierte Goldunzen 58,754 68,776 120,521 134,526

Verkaufte Goldunzen 58,345 69,009 120,122 134,779

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis1 ($/oz) $ 2,302 $ 1,974 $ 2,194 $ 1,933

TCC ($/oz)1 $ 1,264 $ 977 $ 1,302 $ 1,068

AISC ($/oz)1 $ 1,533 $ 1,178 $ 1,545 $ 1,239



Operative Ergebnisse

NICARAGUA Q2 2024 Q2 2023 YTD 2024 YTD 2023

Gefördertes Erz (t) 359,295 613,536 894,082 1,096,797

Gefrästes Erz (t) 455,616 515,478 986,626 998,567

Gehalt (g/t Au) 3.48 4.06 3.40 3.85

Wiederfindung (%) 92.5 92.4 92.0 92.7

Produziertes Gold (Unzen) 49,208 58,392 104,215 113,389

Verkauftes Gold (Unzen) 49,210 58,588 104,217 113,583



NEVADA Q2 2024 Q2 2023 YTD 2024 YTD 2023

Gefördertes Erz (t) 1,080,242 1,096,313 2,068,936 2,384,906

Erz auf der Laugungsfläche (t) 1,062,001 1,072,046 2,037,355 2,375,878

Gehalt (g/t Au) 0.44 0.39 0.41 0.38

Produziertes Gold (Unzen) 9,546 10,384 16,306 21,137

Verkauftes Gold (Unzen) 9,135 10,420 15,905 21,195

KONSOLIDIERT NICARAGUA NEVADA

Goldproduktion/Verkauf (Unzen) 275,000 - 300,000 235,000 - 255,000 40,000 - 45,000

TCC ($/Unze)1 $1,075 - $1,175 $1,000 - $1,100 $1,400 - $1,500

AISC ($/Unze)1 $1,275 - $1,375 $1,175 - $1,275 $1,650 - $1,750

Wachstumskapital (Mio. $)* $45 - $55

Aktualisiertes Explorationskapital (Mio. $) $40 - $45

(in Tausend - außer Beträge je Aktie) Q2 2024 Q2 2023 YTD 2024 YTD 2023

Nettoeinkommen $20,762 $33,203 $17,126 $49,612

Zuschläge (abzüglich Steuereffekte):

Sonstige Unternehmensaufwendungen (1,727) 430 7,206 512

Abschreibung des Inventars in Nevada - - - (616)

Abschreibung von Mineralgrundstücken - - 13 323

Bereinigter Reingewinn $19,035 $33,633 $24,345 $49,831

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 776,801 454,978 715,328 453,005

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie - unverwässert $0.02 $0.07 $0.03 $0.11

Vancouver, 12. August 2024 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") gibt die Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei ("Q2 2024") und sechs Monate ("YTD 2024") bis zum 30. Juni 2024 bekannt. Die konsolidierten Berichte für Q2 und YTD 2024 finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com. Alle Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Calibre generiert weiterhin einen starken operativen Cashflow, während die vollständig finanzierte Goldmine Valentine bis zum Abschluss der Bauarbeiten voranschreitet. Mit den jüngsten Genehmigungen für den Volcan-Tagebau und den anschließenden Erzlieferungen an die Libertad-Mühle erwarten wir wie geplant ein stärkeres zweites Halbjahr und bleiben auf Kurs, um unsere Goldproduktionsprognose für 2024 von 275.000 bis 300.000 Unzen zu erreichen.Im Laufe des Quartals haben wir hervorragende Fortschritte beim Bau der Goldmine Valentine gemacht, wobei die Installation der SAG-Mühle, der Kugelmühle und des Vorbrechers gut vorangekommen ist. Erfreulicherweise hat das Team vor kurzem 2 Millionen Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten überschritten. Eine wichtige Entwicklung, die vor kurzem bekannt gegeben wurde, war der Erhalt der Umweltgenehmigung auf Bundesebene und die Erteilung der Minen- und Oberflächenpachtverträge auf Provinzebene für die Erschließung der Lagerstätte Berry und der damit verbundenen Infrastruktur. Mit dieser Genehmigung verfügen wir nun über alle wichtigen Genehmigungen für den aktuellen Minenplan, was sowohl Sicherheit als auch Flexibilität für die Optimierung des kurzfristigen Cashflows bietet.Wir haben umfangreiche Explorationsbohrungen in allen unseren Anlagen durchgeführt. Die zuvor veröffentlichten Ergebnisse bei der Goldmine Valentine deuten auf ein robustes Wachstumspotenzial unterhalb und neben den bestehenden Mineralressourcen hin. Folglich haben wir das aktuelle Bohrprogramm um 100.000 Meter zusätzlicher Bohrungen erweitert, um die unglaublichen Möglichkeiten der Ressourcenerweiterung und des Entdeckungspotenzials in der 32 Kilometer langen Scherungszone Valentine Lake zu erschließen."- Der Bau der Multi-Millionen-Unzen-Goldmine Valentine übersteigt zum 31. Juli 2024 77 % der Baukosten von 211 Millionen C$ und ist weiterhin auf dem Weg zur Goldproduktion im zweiten Quartal 2025;o Führungsteam für den Betrieb eingestellt;o Der Bau des Untersuchungslabors vor Ort ist abgeschlossen und in Betrieb;o Die Installation des Vorbrechers ist im Gange;o Primärförderer vom Brecher zum Mahlgebäude vor Ort;o Der Bau des Rückgewinnungstunnels und der Groberzhalde schreitet voran;o Installation der SAG-Mühle und der Kugelmühle im Gange;o Der Bau der CIL-Laugungstanks ist weit fortgeschritten; undo Die Tailings Management Facility macht Fortschritte, die Auskleidung des Dammes ist zu 96% abgeschlossen;- Erhalt der bundesstaatlichen Umweltgenehmigung für die Erschließung des Tagebaus Berry in der Goldmine Valentine; damit sind die wichtigsten Genehmigungen für den Minenplan mit drei Schächten erteilt worden;- Die Entdeckung einer kontinuierlichen Goldmineralisierung bei der Goldmine Valentine unterstreicht das enorme Aufwärtspotenzial;- Beginn der größten reinen Explorationsbohrkampagne in der Geschichte von Valentine, die an die jüngsten Ergebnisse anknüpft und neue Entdeckungsmöglichkeiten entlang mehrerer Kilometer identifizierter Scherzonen bietet;- Valentine Gold Mine erreicht 2 Millionen Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten - ein wichtiger Meilenstein;- Mit dem Erhalt der Umweltgenehmigung für den Betrieb der Goldlagerstätte Volcan in Nicaragua wurde ein weiterer bedeutender Meilenstein erreicht. Innerhalb eines Monats wurde das erste Erz an die 5 km entfernte Mühle Libertad geliefert, was den Wert der Hub-and-Spoke-Betriebsstrategie des Unternehmens beim organischen Wachstum der Goldproduktion unter Beweis stellt;- Es wird erwartet, dass sich die konsolidierte Produktion auf die zweite Hälfte des Jahres 2024 konzentrieren wird, wobei das vierte Quartal 2024 voraussichtlich das stärkste Quartal des Jahres sein wird, während die Gesamt-Cash-Kosten ("TCC") und die All-In Sustaining Costs ("AISC") voraussichtlich niedriger sein werden;- Die Gold- und Silberbohrergebnisse von Eastern Borosi (EBP") bestätigen die bedeutenden Mineralienvorkommen und das Potenzial für Entdeckungen und Ressourcenerweiterungen innerhalb des 176 km langen EBP-Landpakets2 ;- Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index, was das Wachstum von Calibre und die Wertsteigerung für die Aktionäre widerspiegelt;- Konsolidierte Goldverkäufe von 58.345 Unzen mit Bruttoeinnahmen von 137,3 Millionen $ bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis1 von 2.302 $/oz;- Konsolidierte TCC1 von 1.264 $/oz; Nicaragua 1.232 $/oz und Nevada 1.435 $/oz;- Konsolidierte AISC1 von 1.533 $/oz; Nicaragua 1.407 $/oz und Nevada 1.766 $/oz; und- Barmittel und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 127,6 Mio. USD bzw. 125,0 Mio. USD zum 30. Juni 2024.- Konsolidierte Goldverkäufe von 120.122 Unzen mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 269,2 Mio. $, bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis1 von 2.194 $/oz;- Konsolidierte TCC1 von 1.302 $/oz; Nicaragua 1.276 $/oz und Nevada 1.468 $/oz;- Konsolidierte AISC1 von 1.545 $/oz; Nicaragua 1.441 $/oz und Nevada 1.685 $/oz; und- Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 106,6 Mio. $, einschließlich der Erlöse aus der Vorauszahlung des Goldpreises abzüglich der abgegrenzten Einnahmen, die im 2.TCC und AISC für Q2 2024 betrugen 1.264 $ pro Unze bzw. 1.533 $ pro Unze. Die höheren Cash-Kosten und AISC sind auf eine geringere Goldproduktion und geringere Verkäufe zurückzuführen, die mit der Abfolge des Abbaus verschiedener Erzkörper mit geringeren Erzgehalten sowie mit höheren Fördermengen und höheren Abraumquoten zusammenhängen. Die Goldproduktion im zweiten Quartal 2024 wurde durch das geotechnische Problem bei Limon Norte beeinträchtigt. Die Erztonnen, die im zweiten Quartal bei Limon Norte nicht abgebaut wurden, werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgebaut werden.Der Nettogewinn pro Aktie im zweiten Quartal 2024 betrug 0,03 US-Dollar für unverwässerte und verwässerte Aktien (zweites Quartal 2023: 0,07 US-Dollar für unverwässerte und verwässerte Aktien). Der Nettogewinn pro Aktie im YTD 2024 betrug 0,02 $ für unverwässerte und verwässerte Aktien (YTD 2023: 0,11 $ für unverwässerte Aktien und 0,10 $ für verwässerte Aktien). Infolge der Marathon-Gold-Transaktion und der Buy-Deal-Finanzierung in Höhe von 115 Millionen C$ stiegen die ausstehenden Aktien im Jahr 2024, was zu einem niedrigeren Nettogewinn pro Aktie führte.* Das Wachstumskapital umfasst nicht das Kapital, das in den Bau der Goldmine Valentine investiert wird.Die Prognose von Calibre für 2024 spiegelt das erwartete fünfte Jahr in Folge mit einem jährlichen Produktionswachstum wider. Angesichts seiner bewährten Erfolgsbilanz wird Calibre weiterhin in die Exploration und das Wachstum investieren. Für 2024 werden über 160.000 Meter Bohrungen und die Erschließung neuer Satellitenvorkommen in seinem gesamten Anlagenportfolio erwartet.Es wird erwartet, dass die konsolidierte Produktion in der zweiten Jahreshälfte von 2024 gewichtet wird, wobei das vierte Quartal 2024 voraussichtlich das stärkste Quartal des Jahres sein wird, während TCC und AISC voraussichtlich niedriger sein werden. Die Produktion in H2 2024 und Q4 2024 wird von der Tagebaumine Volcan profitieren, die voraussichtlich im Q3 2024 die kommerzielle Produktion erreicht, sowie von einer höheren Produktion von Guapinol und einer höheren Erzproduktion im Tagebau Limon und Tigra. Das Wachstumskapital umfasst die unterirdische Erschließung von Panteon Norte, die Erschließung der Mine Volcan, die Abraumbeseitigung und den Landerwerb.Seit dem Erwerb der Vermögenswerte in Nicaragua von B2Gold im Oktober 2019, der Vermögenswerte in Nevada von Fiore Gold im Jahr 2022 und der Vermögenswerte in Neufundland und Labrador von Marathon Gold im Jahr 2024 hat Calibre kontinuierlich in Minenerschließungs- und Explorationsprogramme reinvestiert. Diese Investitionen haben zur Entdeckung neuer Lagerstätten und zu einem Wachstum der Produktion und der Reserven geführt. Diese Fortschritte versetzen Calibre in die Lage, seine Verpflichtungen zu erfüllen und die Rentabilität zu steigern, während es seine Betriebe in Kanada ausbaut, wobei die Goldmine Valentine voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 das erste Gold liefern wird.Die Mineralienausstattung des Unternehmens umfasst 4,1 Millionen Unzen an Reserven, 8,6 Millionen Unzen an gemessenen und angezeigten Ressourcen (einschließlich Reserven) und 3,6 Millionen Unzen an abgeleiteten Ressourcen, wie in der Pressemitteilung vom 12. März 2024 beschrieben.Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2024 werden am Montag, dem 12. August 2024, nach Börsenschluss veröffentlicht, und das Management wird am Dienstag, dem 13. August 2024, eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse und den Ausblick im Detail zu besprechen.- Datum: Dienstag, August 13, 2024- Uhrzeit: 10:00 Uhr ET- Webcast-Link:-https://edge.media-server.com/mmc/p/vmftefqyAnweisungen zum Erhalt der Einwahlnummer für die Telefonkonferenz:1. Alle Teilnehmer müssen sich über den unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz von Calibre für Q2 und YTD 2024 teilnehmen zu können.2. Melden Sie sich an, indem Sie auf https://dpregister.com/sreg/10189865/fcb2dee667 klicken und das Online-Anmeldeformular ausfüllen.3. Nach der Registrierung erhalten Sie die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die Sie während des Anrufs eingeben müssen.Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können hier und auf www.calibremining.com unter der Rubrik Veranstaltungen und Medien auf der Registerkarte Investoren abgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und kann 12 Monate lang nach der Veranstaltung unter www.calibremining.com wiedergegeben werden. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Calibre Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. In der Goldminenbranche sind dies gängige Leistungskennzahlen, die jedoch keine standardisierte Bedeutung haben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die gemäß IFRS erstellt werden, verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.TCC pro Unze Gold: Die TCC beinhalten die Betriebskosten des Minenstandorts, wie z.B. Abbau-, Verarbeitungs- und lokale Verwaltungskosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb), Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Bereitschaftskosten für die Mine und ggf. laufende Bestandsabschreibungen. Die Produktionskosten verstehen sich exklusive Abschreibungen, Rekultivierungs-, Kapital- und Explorationskosten. Die TCC pro Unze Gold verstehen sich abzüglich der Silberverkäufe als Nebenprodukt und werden durch die verkauften Unzen Gold geteilt, um einen Wert pro Unze zu erhalten.AISC pro Unze Gold: Eine Leistungskennzahl, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Gold aus dem laufenden Betrieb erforderlich sind. Es gibt zwar keine branchenweit standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl, aber die Definition des Unternehmens ist von der AISC-Definition abgeleitet, die vom World Gold Council in seinen Leitlinien vom 27. Juni 2013 und 16. November 2018 dargelegt wurde. Der World Gold Council ist eine 1987 gegründete nicht-regulatorische, gemeinnützige Organisation, zu deren Mitgliedern weltweit führende Bergbauunternehmen gehören. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl externen Nutzern bei der Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit, freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Das Unternehmen definiert AISC als die Summe aus TCC (siehe oben), nachhaltigem Kapital (Kapital, das erforderlich ist, um den laufenden Betrieb auf dem bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten), Rückzahlungen von Kapitalleasingverträgen, allgemeinen und administrativen Ausgaben des Unternehmens, Explorationsausgaben zur Erhöhung der Ressourcensicherheit in den produzierenden Minen, Abschreibung von Kosten für die Stilllegung von Vermögenswerten und Rehabilitationszuwachs im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb. In den AISC nicht enthalten sind Kapitalausgaben für signifikante Verbesserungen in bestehenden Betrieben, die als expansiv angesehen werden, Explorations- und Evaluierungskosten im Zusammenhang mit dem Ressourcenwachstum, Rehabilitationskosten und Abschreibungen, die nicht mit dem laufenden Betrieb zusammenhängen, Finanzierungskosten, Schuldentilgung und Steuern. Die gesamten nachhaltigen Kosten werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um eine Zahl pro Unze zu erhalten.Durchschnittlich realisierter Preis pro verkaufter UnzeDer durchschnittlich realisierte Preis pro verkaufter Unze ist eine gängige Leistungskennzahl, die keine standardisierte Bedeutung hat. Die am ehesten vergleichbare Kennzahl, die gemäß IFRS erstellt wird, ist der Umsatz aus Goldverkäufen.TCC und AISC pro Unze verkauften Goldes Überleitungsrechnungen:Die nachstehenden Tabellen enthalten eine Überleitung der TCC und AISC für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76519/13082024_DE_CXB_CalibreQ2andYTD2024de.001.png1. Nachhaltige Kapitalausgaben sind in der Tabelle für Wachstums- und nachhaltiges Kapital in der MD&A für Q2 2024 vom 30. Juni 2024 aufgeführt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76519/13082024_DE_CXB_CalibreQ2andYTD2024de.002.png1. Nachhaltige Kapitalausgaben sind in der Tabelle für Wachstums- und nachhaltiges Kapital in der MD&A für Q2 2024 vom 30. Juni 2024 aufgeführt.In den nachstehenden Tabellen werden TCC und AISC für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023 aufeinander abgestimmt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76519/13082024_DE_CXB_CalibreQ2andYTD2024de.003.png1. Nachhaltige Kapitalausgaben sind in der Tabelle für Wachstums- und nachhaltiges Kapital in der MD&A für Q2 2024 vom 30. Juni 2024 aufgeführt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76519/13082024_DE_CXB_CalibreQ2andYTD2024de.004.png1. Die Produktionskosten beinhalten eine Wertaufholung in Höhe von 0,7 Millionen $ für die Mine Pan.2. Nachhaltige Kapitalausgaben sind in der Tabelle für Wachstums- und nachhaltiges Kapital in der MD&A für Q2 2024 vom 30. Juni 2024 aufgeführt.(2) DIE KONSOLIDIERTEN FINANZ- UND BETRIEBSERGEBNISSE FÜR DAS JAHR 2024 BEINHALTEN DIE ERGEBNISSE VON MARATHON SEIT SEINER ÜBERNAHME, D.H. VOM 25. JANUAR 2024 BIS ZUM 30. JUNI 2024.(3) BEREINIGTER REINGEWINNDer bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Gewinn je Aktie - unverwässert - schließen eine Reihe von vorübergehenden oder einmaligen Posten aus, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden, die eine Überleitung des bereinigten Nettogewinns zu den konsolidierten Abschlüssen bietet:Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Goldproduktion und des Produktionswachstums, das Aufwärtspotenzial der Goldmine Valentine, das Erreichen der ersten Goldproduktion bei der Goldmine Valentine im zweiten Quartal 2025 und das Erreichen der kommerziellen Produktion bei der Mine Volcan im dritten Quartal 2024; Beginn der Bauaktivitäten für die Lagerstätte Berry im dritten Quartal 2024; die Reinvestition des Unternehmens in sein bestehendes Portfolio an Grundstücken für weitere Explorationen und Wachstum; Aussagen bezüglich der vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2024; die Annahmen des Unternehmens bezüglich Metallpreis und Cut-off-Gehalt. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren des Unternehmens finden Sie im Jahresbericht von Calibre (AIF") für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, in der Management Discussion and Analysis für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt (AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.