Will Rhind: "Stiller" Anstieg des Goldpreises nun von Angst getrieben

Noch vor den weltweiten Marktturbulenzen vom 5. August äußerte sich Will Rhind, CEO von GraniteShares, im Rahmen eines Interviews mit Investing News zur Gesundheit der US-Wirtschaft und sagte, dass die "unruhigen Daten" begännen, die Anleger zu verunsichern.Zusammen mit den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten schaffe dies ein positives Umfeld für Gold. "Vielleicht ist es noch zu früh, um von einem Trend zu sprechen, aber was mir das ganze Jahr über gefehlt hat, war Angst auf dem Markt, und das scheint sich in den letzten Tagen zu manifestieren. Das ist meiner Meinung nach die große Veränderung, die den Goldpreis auf diese neuen Niveaus gebracht hat", meinte er.Doch die Performance des gelben Metalls gehe an den Anlegern weitgehend vorbei. "Ich glaube, dass Gold seine Allzeithochs eher still und heimlich erreicht hat, denn ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Anleger wirklich darauf konzentrieren. Daher könnte es für einige eine große Überraschung sein zu erfahren, dass Gold seit Jahresbeginn einige wichtige Aktienindices übertroffen hat", so Rhind in dem Interview.Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte, in der sich die Wirtschaftsdaten weiter abschwächen könnten, könnten sich Zinssenkungen angesichts der Rezessionsängste eher negativ als positiv auf die Märkte auswirken, fügte er hinzu. "In diesem Szenario könnte Gold ein weiteres starkes Halbjahr erleben."© Redaktion GoldSeiten.de