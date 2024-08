Bitcoin  Diese Korrektur ist vermutlich noch nicht zu Ende

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 12. August 2024. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Tageschart vom 12. August 2024. Quelle: Tradingview

Seit dem neuen Allzeithoch vom 14. März bei 73.793 USD verdaute der Bitcoin seine gewaltigen Kursgewinne bis Mitte Juni zunächst nur zäh und langsam über eine seitwärts verlaufende Konsolidierung. Ab Mitte Juni kam es dann zu einem ersten schärferen Rücksetzer bis auf 53.550 USD, von dem sich der Bitcoin aber in Windeseile wieder erholen konnte. Der runde psychologische Widerstand um 70.000 USD konnte im Anschluss aber nicht zurückerobert werden.Aufgrund zahlreicher Faktoren gerieten stattdessen ab Ende Juli die Aktienmärkte weltweit unter Druck. Dabei sorgte ein tückischer Mix aus geopolitischen Spannungen, einer Zinserhöhung der Bank of Japan sowie schwachen US-Wirtschaftsdaten und Rezessionsängsten für Verkaufsdruck bei den US-Technologiewerten.Dem konnte sich der eng korrelierte Bitcoin erwartungsgemäß nicht entziehen, so dass es über das vergangene Wochenende bis zum Montag auch im Krypto-Sektor zu einem dramatischen Crash kam. Mit 49.577 USD fiel der Bitcoin dabei auf den tiefsten Stand seit dem 12. Februar. Fast alle Gewinn seit dem Launch der Bitcoin Spot-ETFs waren damit vorübergehend ausradiert und die von uns seit Monaten erwartete Korrektur ist Realität geworden.Aber der Bitcoin wäre nicht der Bitcoin, wenn es in den letzten Tagen nicht sofort zu einer scharfen und beeindruckenden Gegenbewegung bis auf 62.729 USD gekommen wäre. Diese rasche Erholung zeigt, dass das Vertrauen in die langfristige Perspektive von Bitcoin, trotz bestehender makroökonomischer Risiken wie Rezessionssorgen als auch geopolitischen Spannungen intakt ist.Parallel dazu hat sich aber auch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkt im Laufe der Woche schnell wieder verbessert, was zu der positiven Dynamik im Krypto-Sektor in den letzten Tagen beigetragen haben dürfte.Insgesamt ist es noch zu früh das Ende der Korrektur an den Aktienmärkten auszurufen. Dementsprechend empfiehlt sich auch in Sachen Bitcoin weiterhin Vorsicht.Seit dem neuen Allzeithoch vom 14. März bei 73.794 USD befindet sich der Bitcoin mittlerweile seit fast fünf Monaten in einer ausgedehnten Konsolidierung. Mit einem Rücksetzer von fast 33% kann man mittlerweile auch von einer Korrektur sprechen.Trotzdem fällt diese Korrektur im größeren Bild immer noch sehr überschaubar aus. Vom Bärenmarktief bei 15.479 USD bis zum neuen Allzeithoch bei 73,794 USD legte der Bitcoin um fast 377% zu und hat davon nun etwas mehr als das klassische 31,8%-Fibonacci Retracement (51.518 USD) korrigiert. Der lange Docht der vergangenen Wochenkerze im Bereich zwischen 50.000 und 55.000 USD macht zudem klar, dass unterhalb von ca. 55.000 jede Menge neue Käufer gelauert haben. Eine ähnliche Entwicklung war bereits Anfang Juli beim Rücksetzer auf 53.550 USD zu beobachten, als sofort jede Menge neue Käufer in den Markt kamen.Trotzdem vermuten wir, dass der Bitcoin vor allem zeitlich noch etwas mehr Korrekturbedarf besitzen dürfte. Sollte sich beispielsweise das schon vor Monaten aufgezeigte Cup and Handle Pattern weiter manifestieren, könnte sich die Konsolidierung eventuell sogar noch bis zum Ende des Jahres hinziehen. Dabei muss es allerdings nicht unbedingt zu neuen Tiefs unterhalb von 50.000 USD kommen. Eine Fortsetzung der zähe Seitwärtsphase könnte auch ausreichen, um die letzten schwachen Hände rechtzeitig vor dem nächsten großen Anstieg noch aus dem Markt zu drücken.In der Summe ist der Wochenchart mehr oder weniger neutral, da die schnelle Erholung in den letzten Tagen einen Großteil des technischen Schadens zunächst wieder gut machen konnte. Allerdings hat die Stochastik weiterhin ein Verkaufssignal aktiviert. Die Kerzenstruktur der letzten Wochen macht ebenfalls einen eher bärischen Eindruck. Nur wenn den Bullen der Befreiungsschlag mit einem Wochenschlusskurs oberhalb von 74.000 USD gelingt, ist die Korrektur klar und eindeutig zu beenden.Auf dem Tageschart ist der Bitcoin im Zuge des Ausverkaufs zwischenzeitlich sehr deutlich unter seine 200-Tagelinie (62.174 USD) gerutscht und konnte diese trotz der schnellen Erholung bislang auch nicht zurückerobern.Trotzdem hat die Gegenbewegung für ein neues Kaufsignal beim Stochastik Oszillator gesorgt. Können die Bären in den kommenden Tagen den doppelten Widerstand aus fallender 50-Tagelinie (61.732 USD) und steigender 200-Tagelinie (62.174 USD) im Bereich um 62.000 USD aus dem Weg räumen, eröffnet sich sofort weiteres Erholungspotenzial bis ca. 68.000 bis 70.000 USD. Scheitert die Rückeroberung der 200-Tagelinie jedoch, trübt sich das technische Bild deutlich ein. Zumindest ein Widersehen mit der Zone zwischen 53.500 USD und 55.000 USD sollte so oder so unbedingt einkalkuliert werden.Insgesamt war der Tageschart kurzzeitig aufgrund der starken Gegenbewegung/Erholung auf bullisch gedreht. Der deutliche Rückfall seit Freitag lässt aber nichts Gutes vermuten. Unterhalb von 62.000 USD bleiben die Bären daher trotzdem am Drücker.