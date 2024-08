Platin mit Pullback und wieder runter?

Quelle Chart: stock3

Das Industrie- und Edelmetall Platin rauschte in der Vorwoche rasant unter die Unterstützung von 943 USD. Die Abwärtsbewegung reichte jedoch nicht bis zur Unterstützung von 902 beziehungsweise 887 USD. Nach dem Abverkauf erholte sich der Preis vielmehr und touchierte gestern wie bereits heute das nunmehrige Widerstandsniveau von 943 USD. Die Möglichkeit einer Abweisung ist gegeben, sodass in Bälde eben jene Unterstützungszone von 902 bis 887 USD doch noch angesteuert werden könnte.Eine Eroberung des Niveaus von 943 USD könnte wiederum weiteres Aufwärtspotenzial bis 967 USD und schließlich bis zum Kreuzwiderstand bei 987 USD bewirken. Um das angeschlagene Chartbild jedoch positiv aufzulösen, muss Platin wieder über die Marke von 1.000 USD je Unze ansteigen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.