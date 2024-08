Tudor Gold entdeckt neue hochgradige Goldziele auf Treaty Creek und bestätigt Potential für weitere Ziele

Abschnitt Loch Zone Von Bis Intervall Au Ag Cu AuEQ

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (g/t)

A GS-24-181 SC-1A 810.00 812.00 2.00 8.97 3.73 0.01 9.02

SC-1B 886.50 889.50 3.00 8.28 126.50 1.21 11.05

CS 600 1089.00 1282.50 193.50 0.65 2.05 0.30 1.04

einschließlich 1089.00 1122.00 33.00 1.38 3.01 0.50 2.03

SC-1C und 1095.00 1101.00 6.00 5.02 3.32 0.21 5.31

CS 600 einschließlich 1218.00 1252.50 34.50 1.31 2.78 0.37 1.80

GS-24-183-W1* SC-1A 258.00 330.00 72.00 1.13 3.82 0.01 1.19

einschließlich 283.50 289.50 6.00 6.44 26.62 0.04 6.76

SC-1B 423.60 429.90 6.30 4.25 224.59 5.96 13.89

SC-1C 609.00 618.00 9.00 5.08 1.24 0.02 5.12

CS 600 712.50 802.50 90.00 0.58 3.48 0.15 0.81

einschließlich 751.50 778.50 27.00 0.87 6.85 0.21 1.20

B GS-24-182 CS600 865.50 1141.50 276.00 0.31 10.07 0.25 0.73

einschließlich 865.50 1035.00 169.50 0.12 3.50 0.35 0.58

einschließlich 1026.00 1141.50 115.50 0.60 21.72 0.14 1.00

DS5 1299.00 1333.50 34.50 1.00 3.45 0.02 1.06

GS-24-184 CS600 934.60 1082.35 147.75 0.71 17.03 0.24 1.17

einschließlich 953.85 973.50 19.65 1.96 39.05 0.96 3.54

SC-1C und 953.85 960.00 6.15 5.44 63.77 1.62 8.09

DS5 1162.00 1389.00 227.00 1.17 3.19 0.01 1.22

einschließlich 1215.00 1227.00 12.00 4.13 3.46 0.03 4.20

Abschnitt Bohrung ID UTM E NAD 83 UTM N NAD 83 Höhenlage (m) Azi () Eintauch-winkelTiefe (m)

()

A GS-24-181 428982 6274265 1462 217 -82 1479.00

GS-24-183* 428982 6274265 1462 255 -75 990.00

GS-24-183-W1 428799.20 6274250.10 741.04 262.81 -75.37 939.00

B GS-24-182 429306 6274219 1373 208 -63 1356.00

GS-24-184 429306 6274219 1373 215 -71 1410.00

Vancouver, 13. August 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor") freut sich, die Ergebnisse der ersten vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 6.174 Metern (m) des für 2024 geplanten 10.000-Meter-Explorationsprogramms (das "Programm") auf seinem Vorzeigegrundstück Treaty Creek im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten British Columbias bekannt zu geben. Das Unternehmen plant, das Programm im nordöstlichen Teil der Goldstorm-Lagerstätte bis Ende des Monats erfolgreich abzuschließen.Die ersten vier Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, zielten speziell auf die Zone Supercell-One (SC-1) ab, die Anfang des Jahres als bedeutendes potenzielles wirtschaftliches Ziel innerhalb der Domäne CS-600 und über diese hinaus identifiziert wurde (siehe Pressemitteilungen vom 1. Februar und 9. Mai 2024). Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen bestätigen diese neue Entdeckung nachdrücklich und charakterisieren ein hochgradiges Goldsystem, das in ein Gebiet mit einer Länge von bis zu 800 m und einer Tiefe von 400 m fällt, mit drei subparallelen Strukturen, die in alle Richtungen und in die Tiefe offen sind.- Sehen Sie sich ein Video an, in dem Präsident und CEO Ken Konkin die SC-1 Zone erläutert;- Sehen Sie sich die 3D-Modellierung der Goldstorm-Lagerstätte und der Zone SC-1 an: https://vrify.com/decks/16581- sehen Sie sich eine Übersichtskarte und Querschnitte zu den unten angegebenen Bohrergebnissen an.Bohrloch GS-24-181 durchteufte 3 separate hochgradige Abschnitte des Supercell-Systems- SC-1A; 9,02 g/t AuEQ über 2,00 m (8,97 g/t Au, 3,73 g/t Ag, 0,01 % Cu); und- SC-1B; 11,05 g/t AuEQ über 3,00 m (8,28 g/t Au, 126,50 g/t Ag, 1,21 % Cu); und- SC-1C; 5,31 g/t AuEQ über 6,00 m (5,02 g/t Au, 3,32 g/t Ag, 0,21 % Cu)Bohrloch GS-24-183-W1 durchteufte 3 separate hochgradige Abschnitte des Supercell-Systems:- SC-1A; 6,76 g/t AuEQ über 6,00 m (6,44 g/t Au, 26,62 g/t Ag, 0,04 % Cu); und- SC-1B; 13,89 g/t AuEQ über 6,30 m (4,25 g/t Au, 224,59 g/t Ag, 5,96 % Cu); und- SC-1C; 5,12 g/t AuEQ über 9,00 m (5,08 g/t Au, 1,24 g/t Ag, 0,02 % Cu)Das Bohrloch GS-24-184 durchteufte die ursprüngliche Supercell-One, die 2022 entdeckt wurde und nun als SC-1C bezeichnet wird:- SC-1C; 8,09 g/t AuEQ über 6,15 m (5,44 g/t Au, 63,77 g/t Ag, 1,62 % Cu) innerhalb einer breiteren Struktur mit 3,54 g/t AuEQ über 19,65 m (1,96 g/t Au, 39,05 g/t Ag, 0,96 % Cu)Frühere Bohrergebnisse von der Supercell-One aus den Jahren 2022 und 2023, die hochgradiges Gold innerhalb von SC-1C ergaben:GS-23-176-W1:- SC-1C; 15,64 g/t AuEQ über 15,00 m (14,89 g/t Au, 4,72 g/t Ag, 0,60% Cu)GS-22-134:- SC-1C; 9,96 g/t AuEQ über 25,50 m (9,66 g/t Au, 1,23 g/t Ag, 0,24% Cu); einschließlich 20,86 g/t AuEQ über 4,50 m (20,61 g/t Au, 1,50 g/t Ag, 0,20% Cu)GS-23-179:- SC-1C; 10,07 g/t AuEQ über 12,00 m (9,78 g/t Au, 1,35 g/t Ag, 0,23 % Cu)Ken Konkin, President und CEO, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, die Entdeckung zahlreicher subparalleler, hochgradiger Gold-Verbund-Lodensysteme bekannt geben zu können. Diese hydrothermalen Quarz-Brekzien-Strukturen könnten mit dem ursprünglichen Supercell-One-Komplex (SC-1C) in Zusammenhang stehen. Wir glauben nun, dass das Supercell-One-System aus mindestens drei Gliedern ähnlich mineralisierter Strukturen besteht, die als SC-1A, SC-1B und SC-1C bezeichnet werden. Unser erstes Bohrloch des Jahres, GS-24-181, durchschnitt sichtbares natives Gold im obersten Schenkel (SC-1A), der subparallel zu unserer ursprünglichen Supercell-One-Struktur (SC-1C) zu verlaufen scheint. Diese oberste Struktur ergab 2,00 m mit 9,02 g/t AuEQ (8,97 g/t Au, 3,73 g/t Ag, 0,01 % Cu). SC-1A liegt auch subparallel zu einem zweiten tieferen Brekzienabschnitt im selben Bohrloch, der 3,00 m mit einem Gehalt von 11,05 g/t AuEQ (8,28 g/t Au, 126,50 g/t Ag, 1,21 % Cu) enthielt und als SC-1B bezeichnet wird. Der dritte Abschnitt des Supercell-Komplexes innerhalb von GS-24-181 enthielt 6,00 m mit einem Gehalt von 5,31 g/t AuEQ (5,02 g/t Au, 3,32 g/t Ag, 0,21 % Cu) innerhalb von SC-1C. Die ursprüngliche Entdeckung des Supercell-One-Komplexes (SC-1C) erfolgte in Bohrloch GS-22-134, das 17 feine Körner mit sichtbarem Gold auf 4,5 m mit einem Durchschnittsgehalt von 20,86 g/t AuEQ (20,61 g/t Au, 1,50 g/t Ag, 0,20 % Cu) aufwies. Die Bedeutung dieser Entdeckung wurde erst 2023 erkannt, als die Bohrlöcher GS-23-176-W1 und GS-23-179 dieselbe Struktur durchschnitten. Auf der Grundlage dieser drei Abschnitte verlagerte sich die Priorität des Bohrprogramms 2024 auf die Erweiterung der Größe des Supercell-One-Komplexes. Es gibt zahlreiche strukturelle Ähnlichkeiten zwischen unserem Supercell-One-System und dem der Lagerstätte Valley of the Kings, die sich im Besitz der Newmont Corporation befindet und von dieser betrieben wird, in der Mine Brucejack, die sich unmittelbar südlich der Lagerstätte Goldstorm befindet.Ebenso beeindruckend ist, dass ein zweites Bohrloch, GS-24-183-W1, ebenfalls hochgradige Gold- und Silberwerte in drei subparallelen, hydrothermalen Quarz-Stringer-Stockwork-Gliedern durchschnitten hat. SC-1B wies mit 13,89 g/t AuEQ auf 6,30 m (4,25 g/t Au, 224,59 g/t Ag, 5,96 % Cu) die besten Werte auf. Dies war ein einzigartiger Abschnitt aufgrund der Stärke der Silber- und Kupfermineralisierung. Dies könnte eine halbmassive Sulfidkomponente oder einen Impuls im Supercell-One-System darstellen. Wir haben diese Verbindung in den früheren Jahren der Exploration der Goldstorm-Lagerstätte innerhalb ähnlicher Strukturen beobachtet. Wir untersuchen nun historische Abschnitte, die Goldwerte von mehr als 4,0 g/t Gold enthalten, um das Potenzial zu bewerten, dass diese Supercell-Strukturen ihren Ursprung innerhalb des CS-600-Bereichs haben und sich von diesem Bereich als spätes Ereignis nach außen ausdehnen könnten. Unsere neueste Interpretation besagt, dass es sich beim Supercell-One-System um eine Reihe von subparallelen Verbund-Loden-Brekzien-Stockworks handelt, die schräg zur Goldstorm-Lagerstätte verlaufen, und nicht nur um ein einzelnes paralleles Brekziensystem, das neben dem oberen Kontakt des CS-600-Bereichs auftritt, wie bisher angenommen. Es besteht ein enormes wirtschaftliches Potenzial für die Erweiterung der Größe der drei bekannten Supercell-Strukturen sowie für die mögliche Entdeckung weiterer Gold-Silber-Kupfer-Strukturen innerhalb der Lagerstätte Goldstorm und in deren Umgebung. Eine unserer höchsten Prioritäten ist die Entdeckung von zwei bis drei Millionen Unzen hochgradigen Goldes innerhalb des Supercell-One-Komplexes; dies wäre ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für das Treaty Creek-Projekt.Zusätzlich wichtig war die Erweiterung und Umwandlung der höheren AuEq-Gehalte in die angezeigte Kategorie innerhalb der abgeleiteten Kategorie der Domänen CS-600 und DS5, die sich auf 6,03 Millionen Unzen mit 1,25 g/t AuEq belaufen. Die Step-Out-Bohrungen im Jahr 2024 waren bei der fortgesetzten Erweiterung dieser beiden Domänen sehr erfolgreich, mit beeindruckenden Ergebnissen aus GS-24-184, einschließlich 147,75 m mit einem Gehalt von 1,17 g/t AuEQ (0,71 g/t Au, 17,03 g/t Ag, 0,24 % Cu) aus der Domäne CS-600 und 227,00 m mit 1,22 g/t AuEQ (1,17 g/t Au, 3,19 g/t Ag, 0,01 % Cu) aus der Domäne DS5. Die Bohrungen bei Treaty Creek werden in einem sehr hohen Tempo fortgesetzt und wir freuen uns darauf, weitere Updates zu den Ergebnissen zu liefern, sobald diese verfügbar sind."- GS-24-181: Dieses Bohrloch wurde gebohrt, um 150 m von der zuvor gebohrten Mineralisierung SC-1 abzurücken und um die Mineralisierung CS-600 in der Tiefe aufzufüllen. Das Bohrloch durchschnitt sichtbares Gold in einem Abschnitt von 2,00 m mit einem Gehalt von 9,02 g/t AuEQ (8,97 g/t Au, 3,73 g/t Ag, 0,01 % Cu), sowie und 3,00 m mit einem Gehalt von 11,05 g/t AuEQ (8,28 g/t Au, 126,50 g/t Ag, 1,21 % Cu) als Teil eines Netzwerks von subparallelen brekziösen SC-1-Komplexstrukturen. Das Bohrloch durchteufte einen Abschnitt CS-600 von 270,00 m mit einem Gehalt von 0,95 AuEQ (0,61 g/t Au, 2,28 g/t Ag, 0,26 % Cu). Die oberen Abschnitte dieses CS-600-Abschnitts enthielten eine zusätzliche SC-1-Unterstruktur mit 6,00 m mit einem Gehalt von 5,31 g/t AuEQ (5,02 g/t Au, 3,32 g/t Ag, 0,21 % Cu).- GS-24-183-W1: Dieses Bohrloch durchteufte erfolgreich ähnliche SC-1-Strukturen entlang des Trends, 200-300 m neigungsabwärts von GS-24-181, einschließlich 6,00 m mit einem Gehalt von 6,76 g/t AuEQ (6,44 g/t Au, 26,62 g/t Ag, 0,04 % Cu) und 6,30 m mit einem Gehalt von 13,89 g/t AuEQ (4,25 g/t Au, 224,59 g/t Ag, 5,96 % Cu). Darüber hinaus befindet sich ein dritter SC-1-Abschnitt leicht neigungsaufwärts des Bereichs CS-600 mit 9,00 m mit einem Gehalt von 5,12 g/t AuEQ (5,08 g/t Au, 1,24 g/t Ag, 0,02 % Cu) , gefolgt von einem CS-600-Abschnitt von 90 m mit einem Gehalt von 0,81 g/t AuEQ (0,58 g/t Au, 3,48 g/t Ag, 0,15 % Cu).- GS-24-182: Dieses Bohrloch wurde gebohrt, um die Bohrdichte in den Domänen CS-600 und DS5 zu erhöhen, wo die aktuelle Mineralressourcenschätzung als abgeleitete Mineralressourcen eingestuft wird. Das Bohrloch durchteufte eine Mineralisierung in Verbindung mit der Domäne CS-600, die aus 276,00 m mit einem Gehalt von 0,73 g/t AuEQ (0,31 g/t Au, 10,07 g/t Ag und 0,25 % Cu) und einer Mineralisierung in der Domäne DS5 von 34,50 m mit 1,06 g/t AuEQ (1,00 g/t Au, 3,45 g/t Ag und 0,02 % Cu) besteht.- GS-24-184: Mit diesem Bohrloch sollte ein 150 m weiter östlich gelegener Schritt in den Bereich CS-600 und ein 200 m weiter östlich gelegener Schritt in den Bereich DS-5 erreicht werden. Der obere Kontakt des Bereichs CS-600 enthielt einen angereicherten Abschnitt, der als zusätzlicher SC-1-Abschnitt von 6,15 m mit 8,09 g/t AuEQ (5,44 g/t Au, 63,77 g/t Ag, 1,62 % Cu) innerhalb einer breiteren Struktur von 19.65 m mit einem Gehalt von 3,54 g/t AuEQ (1,96 g/t Au, 39,05 g/t Ag, 0,96 % Cu), was zu einem vollständigen CS-600-Abschnitt von 147,75 m mit einem Gehalt von 1,17 g/t AuEQ (0,71 g/t Au, 17,03 g/t Ag, 0,24 % Cu) beiträgt. Ein darunter liegender Abschnitt der DS5-Domäne 227,00 m mit 1,22 g/t AuEQ (1,17 g/t Au, 3,19 g/t Ag, 0,01 % Cu) enthielt einen angereicherten Abschnitt von 12,00 m mit einem Gehalt von 4,20 g/t AuEQ (4,13 g/t Au, 3,46 g/t Ag, 0,03 % Cu).* Das Bohrloch GS-24-183 wurde aufgrund einer ungünstigen Abweichung vorzeitig abgebrochen und in einer Tiefe von 744 m als GS-24-183-W1 wieder aufgenommen.- Alle Untersuchungswerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die Länge der gebohrten Abschnitte wider.- Kernproben mit HQ- und NQ2-Durchmesser wurden in zwei Hälften gesägt und in der Regel in Standardabständen von 1,5 m entnommen.- Für die Berechnung des Metallgehalts von Au Eq wurden die folgenden Metallpreise zugrunde gelegt: Gold: $1850/oz, Ag: $21/oz, Cu: $3,75/lb. Die Berechnungen erfolgten nach der Formel AuEQ = Au g/t + (Ag g/t*0,0100901) + (Cu ppm*0,0001236). Alle Metalle sind in USD angegeben und die Berechnungen berücksichtigen eine Gewinnung von 90 % für Gold, 80 % für Kupfer und 80 % für Silber.- Die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt, da der mineralisierte Körper in alle Richtungen offen ist. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen.* Das Bohrloch GS-24-183 wurde aufgrund einer ungünstigen Abweichung vorzeitig abgebrochen und in einer Tiefe von 744 m als GS-24-183-W1 wieder aufgenommen.Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 ist der President und CEO des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Offenlegungen bilden, gelesen und genehmigt.Die Diamantbohrkernproben wurden im Aufbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, vorbereitet und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, untersucht. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Vorlage von Leerproben, zertifizierten Standards und Doppelproben überwacht, die in regelmäßigen Abständen vom Personal von Tudor Gold in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist vom Unternehmen unabhängig.Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System umfasst, sowie mehrere andere mineralisierte Zonen. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, verfügt die Lagerstätte Goldstorm über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Millionen Unzen (Moz) AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87 Milliarden Pfund (Blbs) Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6,03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 503,2 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Goldstorm-Lagerstätte wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Der Bereich CS-600 besteht größtenteils aus verschachtelten Impulsen von Diorit-Intrusivgesteinen und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 475,6 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Goldstorm-Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen. Tudor Gold Corp. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER TUDOR GOLD CORP."Ken Konkin"Ken Konkin, Präsident und CEOChris Curran, Vizepräsident für Investor Relations und Unternehmensentwicklung.Telefon: (604) 559 8092E-Mail: chris.curran@tudor-gold.comOder Patrick Donnelly, Vizepräsident für KapitalmärkteTelefon: (604) 559 8092E-Mail: patrick@tudor-gold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtige Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich des Abschlusses und der voraussichtlichen Ergebnisse geplanter Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder deren negative Konnotation oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotation.Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens rechtzeitig abgeschlossen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitung der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Änderungen durch die Regulierungsbehörden, rechtzeitige Erteilung von staatlichen oder behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76527/TUD_13082024_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Treaty CreekAbschnittsbereiche - DraufsichtEine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter: https://wire.newsfilecorp.com/files/4494/219757_56ee313134511957_002full.jpghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76527/TUD_13082024_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Goldstorm-LagerstätteAbschnitt ABlickrichtung Nordost (065°), +/- 400 mEine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter: https://wire.newsfilecorp.com/files/4494/219757_56ee313134511957_003full.jpghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76527/TUD_13082024_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3. Goldstorm-LagerstätteAbschnitt BBlickrichtung Nordost (065°), +/- 400 mEine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter: https://wire.newsfilecorp.com/files/4494/219757_56ee313134511957_004full.jpghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76527/TUD_13082024_DEPRcom.004.jpegAbbildung 4. Goldstorm-LagerstätteBlickrichtung Nordwest (230°/-15°)Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter: https://wire.newsfilecorp.com/files/4494/219757_56ee313134511957_005full.jpg