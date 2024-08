Generation Uranium gibt DTC-Berechtigung bekannt

Vancouver, 13. August 2024 - Generation Uranium Inc. (das Unternehmen oder Generation) (TSXV: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) gibt bekannt, dass seine Stammaktien, die unter dem Symbol GENRF an der OTCQB gehandelt werden, jetzt in den USA für elektronisches Clearing und Settlement durch die Depository Trust Company (DTC) berechtigt sind. Die DTC-Berechtigung soll den Handelsprozess vereinfachen und die Liquidität der Aktien von Generation in den USA steigern.Bei der DTC handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation, einem in den USA ansässigen Unternehmen, das für das elektronische Clearing und Settlement von börsennotierten Unternehmen zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und Settlement durch die DTC berechtigt sind, werden als DTC-berechtigt bezeichnet. Diese elektronische Clearing-Methode beschleunigt den Erhalt von Aktien und Barzahlungen, wodurch der Settlement-Prozess für Investoren und Broker schneller vonstattengeht.Wir freuen uns, dass wir die DTC-Berechtigung neben unserer bestehenden Notierung an der OTCQB erhalten haben. Beides unterstützt uns bei unserem Ziel, die Sichtbarkeit und Eigenkapitalliquidität für unsere Aktionäre in den USA zu steigern, sagte CEO Anthony Zelen. Wir gehen davon aus, dass dadurch der Handel unserer Aktien für einen größeren Investorenkreis effizienter, schneller und kosteneffektiver sein wird.Zusätzliche Informationen zum Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Yath, und zu den anderen Projekten des Unternehmens finden Sie in unserer Investorenpräsentation und auf unserer Webseite.Geschäftsschwerpunkt des auf natürliche Ressourcen spezialisierten Unternehmens ist die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionen. Das Unternehmen ist zu 100 % am Uranprojekt Yath im Territorium Nunavut beteiligt.Anthony Zelen, President und Chief Executive Officeradmin@generationuranium.com778-388-5258Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und sonstigen Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!