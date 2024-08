Die Bust-Phase geht weiter

Nach unserer Einschätzung ist die US-Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 in die Bust-Phase des wirtschaftlichen Boom-Bust-Zyklus eingetreten, der durch die monetäre Inflation verursacht wird (eine rasche monetäre Inflation führt zu einem Boom, auf den unweigerlich ein Bust folgt, da die rückläufige monetäre Flut die Fehlinvestitionen der Boomzeit offenlegt). Die Bust-Phase gipfelt fast immer in einer Rezession, obwohl dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss.Die bisherige Entwicklung der Rohstoffpreise sowohl in US-Dollar als auch in Gold deutet auf eine Wirtschaft in der Bust-Phase hin, da der GSCI Spot Commodity Index (GNX) in der vergangenen Woche sein Zyklustief in US-Dollar und ein neues Dreijahrestief in Gold erreicht hat. Der folgende Tageschart zeigt den GNX in Gold, d.h. es zeigt das Verhältnis zwischen Rohstoff und Gold. Booms und Busts werden durch das Rohstoff/Gold-Verhältnis definiert, wobei Booms mehrjährige Perioden sind, in denen das Rohstoff/Gold-Verhältnis nach oben tendiert, und Busts mehrjährige Perioden, in denen das Rohstoff/Gold-Verhältnis nach unten tendiert.Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienmarkt, der durch den S&P500 Index (SPX) repräsentiert wird, nach dem Beginn eines Konjunktureinbruchs noch eine ganze Weile nach oben tendiert. So begann beispielsweise ein Konjunkturabschwung im Oktober 2018, aber der SPX erreichte seinen Höchststand erst im Februar 2020. Daher ist die Tatsache, dass der SPX erst letzten Monat ein neues Allzeithoch erreicht hat, kein Widerspruch dazu, dass sich die USA in der Bust-Phase des Wirtschaftszyklus befinden.Was nicht mit der Bust-Phase übereinstimmt, sind die Kreditspreads, die sich vor den Turbulenzen der letzten 1,5 Wochen auf dem Tiefststand der Boomzeit befanden. Das relativ niedrige Durchschnittsniveau der US-Kreditspreads passt jedoch nicht zu der relativ großen Zahl von Unternehmensinsolvenzen, so dass die Kreditspreads wahrscheinlich ein irreführendes Signal aussenden.Das irreführende Signal könnte darauf zurückzuführen sein, dass Unternehmen mit Junk-Rating ihre Neufinanzierung so lange wie möglich hinauszögern, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie lange genug warten, während des nächsten Zinssenkungszyklus der Fed eine Neufinanzierung zu niedrigeren Zinssätzen erhalten können. Das Problem, mit dem viele dieser Unternehmen konfrontiert sein werden, besteht darin, dass ein Zinssenkungszyklus der Fed wahrscheinlich in der Nähe des Beginns einer Rezession und eines Zeitraums von mehreren Quartalen beginnt, in dem die Zinssätze für hochwertige Schuldtitel sinken, während sie für minderwertige Schuldtitel rasch steigen.In einem Blog-Beitrag Anfang des Jahres schrieben wir, dass der Konflikt zwischen dem Signal des Rohstoff-Gold-Verhältnisses und dem Signal der Kreditspreads entweder durch eine erhebliche Ausweitung der Kreditspreads als Reaktion auf Anzeichen wirtschaftlicher Schwäche oder durch einen erheblichen Anstieg der Preise für Industrierohstoffe als Reaktion auf Anzeichen eines neuen Booms gelöst werden müsste. Damals wie heute sind wir der Meinung, dass Ersteres das weitaus wahrscheinlichere Ergebnis ist. In der Tat besteht eine gute Chance, dass der Anstieg des Indikators für die Kreditspreads in der vergangenen Woche, der im folgenden Tageschart zu sehen ist, einen wichtigen Wendepunkt markiert.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 13. August 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.