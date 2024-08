Victoria Gold soll unter Zwangsverwaltung gestellt werden

Die Regierung eines kanadischen Territoriums will Victoria Gold unter Zwangsverwaltung stellen, nachdem es im Sommer zu einem großen Erdrutsch und einem Zyanidaustritt in der wichtigsten Goldmine des Unternehmens gekommen war. Dies geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor.Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat die Regierung des Yukon am späten Dienstag einen Antrag auf Einsetzung eines Zwangsverwalters für das Unternehmen und seine Vermögenswerte gestellt. Victoria Gold kündigte an, den Antrag anfechten zu wollen. Das in Vancouver ansässige Unternehmen hatte den Betrieb der Eagle-Mine im Juli eingestellt, nachdem es zu einem Ausfall der Haufenlaugungsanlage gekommen war, in der das abgebaute Erz aufgeschüttet und mit zyanidhaltigem Wasser besprüht wird.Die Behörden des Yukon und das Unternehmen bemühen sich, die durch die Störung verursachten Umweltschäden zu beheben. Anfang dieses Monats hat die kanadische Regierung Victoria Gold angewiesen, Barrieren zu errichten, um die Fische in den nahe gelegenen Wasserläufen vor dem Zyanid zu schützen.© Redaktion GoldSeiten.de