Pan American zunächst im Plan, doch

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

… doch dominierte bei der kanadischen Silbermine Pan American Silver , beginnend mit dem August, eine starke Verkaufswelle. Diese, nachdem die Aktie zuvor das bullische Setup der letzten Analyse vom 21. Juni messerscharf auflöste und in der Konsequenz, im Anschluss des Touchs des erreichten Widerstandsbereichs bei 21,16 EUR, scharf zurückfiel. Auf die Details und natürlich auch die möglichen Folgetendenzen gehen wir im Nachgang ein.Das eigentliche nachfolgende Ziellevel von 24,22 EUR blieb unerreicht. Vom Reaktionshoch bei 22,24 EUR (was für ein Zahlentausch) ging es in der Spitze rund -27 % gen Süden. Seit einigen Tagen versucht sich die Aktie, aufgrund des Abpralls von der Unterstützung bei 16,71 EUR sowie des ebenfalls dort verlaufenden gleitenden Durchschnitts EMA200 (grüne Linie - aktuell bei 16,86 EUR), an einer Stabilisierung. Um dieser möglichen Stabilisierung weiteren Charme zu verleihen, sollten die Kurse über den Widerstand bei 18,75 EUR ansteigen.Gelingt dies, wäre der weitere Weg nach oben geebnet und zusätzliche Kaufbereitschaft könnte für einen erneuten Angriff auf den Widerstand von 21,16 EUR sorgen. Oberhalb davon wäre nur das letzte Reaktionshoch bei 22,24 EUR als Hürde vor einem Marsch in Richtung 24,22 EUR zu sehen. Die jüngsten Verluste lasten hingegen schwer auf dem Kurs und von einer Entspannung kann, trotzt gegenwärtig laufender Konsolidierung, keineswegs gesprochen werden.Dementsprechend könnten neuerliche Verluste das Chartbild weiter kritisch darstellen. Die hierbei nicht auszuschließende Aufgabe der zuletzt verteidigten Unterstützung von 16,71 EUR dürfte den Verkaufsdruck anheizen. Die Konsequenz dessen wären weitere Abgaben bis 15,51 EUR. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar mit einem deutlicheren Rutsch bis zum Level bei 13,55 EUR rechnen. In diesem Fall wäre die Performance seit dem zweiten Quartal buchstäblich pulverisiert und die Aktie abermals in einer Schieflage vorzufinden.Der Anfang im Rahmen der punktuellen Stabilisierung an der Unterstützung von 16,71 EUR wurde gemacht. Jetzt bedarf es allerdings weiterer Kaufbereitschaft, um dieser Stabilisierung auch den weiteren Schwung zu verschaffen. Ein Anstieg über 18,75 EUR sollte dabei treibend wirken, sodass es wieder in Richtung von 21,16 EUR und darüber bis 22,24 EUR gehen dürfte.Sollten die Kurse in naher Zeit wieder abwärts tendieren, könnte es durchaus zu einer Korrekturfortsetzung kommen. Insbesondere die Aufgabe der zuletzt bestätigten Unterstützung von 16,71 EUR dürfte in weiterer Folge erheblichen Druck ausüben. Anschlussverluste bis 15,51 EUR und darunter bis 13,55 EUR könnten demzufolge auf die Agenda rücken.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.