Goldpreisprognose: 34./35. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 17.08.24 (08:56 Uhr) bei 2.506 US-DollarIm laufenden Jahr konnte der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er $-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye starten, die vom April-Hoch zunächst in eine breite Seitwärtsphase übergegangen ist. Nach einem lokalen Hochpunkt im Juli hat der Kurs korrigiert und sich an der 50-Tage-Linie gestützt. In der neuen, dynamischen Aufwärtsbewegung wurde jetzt im August ein neues Allzeithoch bei 2.509 $ gesetzt, was weiteres Kaufinteresse signalisieren dürfte. Der graue Bereich visualisiert die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche.In der vergangenen Woche hat der Kurs das April-Hoch verteidigt und eine stützende Basis in diesem Bereich ausgebildet. Zum Ende konnte ein nächstes Ausbruchszenario eingeleitet und das Juli-Hoch überwunden werden, womit der Goldpreis nah an seinem neuen Allzeithoch geschlossen hat. Damit stehen die Zeichen zum Start in die neue Woche gut für eine Fortsetzung der Dynamik, so dass am Montag noch weitere Zugewinne im Raum stehen dürften.• Mögliche Tagesspanne: 2.480 $ bis 2.525 $• Nächste Widerstände: 2.509 $ = Vorwochenhoch & Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.483 $ = Juli-Hoch | 2.450 $ = Mai-Hoch | 2.431 $ = April-Hoch | 2.423 $ = Vorwochentief• GD20 (Std): 2.476 $Nach dem festen Wochenschluss dürfte sich der positive Kursverlauf auch in der neuen Woche fortsetzen. Mit Werten über dem Mai-Hoch bleibt Anschlussdynamik möglich, erst Notierungen unterhalb des April-Hochs wären ein Signal für neue Schwäche. Am Dienstag könnte noch ein Impuls aus den Wirtschaftsdaten für weitere Bewegung sorgen, in der sich die nahen Unterstützungen bestätigen würden.• Erwartete Tagesspanne: 2.495 $ bis 2.540 $ alternativ 2.470 $ bis 2.510 $Ergänzend zum Stundenchart befindet sich der Kurs in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Die wichtigste stützende Zone liegt nun am gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und dürfte den Aufwärtstrend auf neue Rekordwerte begleiten. Erst ein Bruch der 2.450er $-Marke würde wieder Korrekturstimmung in den Markt bringen.• Mögliche Wochenspanne: 2.470 $ bis 2.560 $Die bestätigte Aufwärtstrendstruktur zielt nun auf neue Rekordwerte und dürfte Notierungen im Bereich von 2.600 $ als nahe Kursziele anstreben. Mit einer festen Unterstützungszone um 2.440 $ könnten kurzfristige Gewinnmitnahmen abgefedert und ein stabiler Monatsschlusskurs angestrebt werden.• Mögliche Wochenspanne: 2.490 $ bis 2.600 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)