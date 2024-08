US-Wirrdaten und Gold ATH

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.US-Konsumentenpreisindex steht derzeit nach minus 0,1% offiziell deflationär, nun wieder auf +0,2%, offiziell etwas über dem FED Ziel-WIRRDATEN. Nach US-Abkühlung in der Vorwoche nun inverse Daten: Nicht nur exzellente Earnings von Wallmart, auch der Zuwachs der Einzelhandelsumsätze mit plus 1% schlug die Erwartung von 0,3% gleich um das Dreifache-WIRRDATEN.Und schon dreht sich die Erwartung zur FED-Zinspolitik erneut um und wegen der starken Daten wird nicht mit akuter Zinssenkung gerechnet. Also werde der USD weiter steigen, also kann man sich fröhlich wieder Billigzinswährungen ausborgen und auf Kredit Aktien und Anleihen in USD und SUR kaufen, weil die ausgeborgte Währung ja nun doch nicht gegen den USD steigen werde (also der Billigkredit nicht im Kapital teurer wird.)Und das Narrativ füttert die Tradingcomputer und diese machen dann das hier:Bei US-StaatsanleihenBei BRD AktienBei US Aktien, von Tech bis Mid CapsUnd dies bei vielen gleich inklusive Kurslücke nach oben. Die Tendenz zum Zocken auf Fremdwährungskredit ist also zurückgekehrt, allerdings sind die Fremdwährungen dennoch nicht mehr so billig (so overshortet) wie zur Spitze, weswegen Silber mitspikteund Gold zum neuen ATH abhobDas war es, mehr gibt es nicht zu berichten, wieder mehr Kredit auf Margin, sonst nichts.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.