Kitco-Umfrage: Wall & Main Street einstimmig: Gold hält über 2.500 Dollar und bewegt sich höher

Der Goldpreis erlebte in der letzten Woche eine seiner besten Fünf-Tage-Phasen des Jahres und endete mit einem Paukenschlag, indem er sowohl am Kassa- als auch am Futuresmarkt neue Allzeithochs erreichte. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal neun Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (56%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Drei (33%) Analysten erwarten eine Konsolidierung, während nur ein (11%) Befragter einen Preisrückgang prognostizierte.Außerdem gaben 219 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 130 (59%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 44 (20%) halten eine Preisabnahme für wahrscheinlich, und nur 45 (21%) Befragte blieben neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de