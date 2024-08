Gold durchbricht die 2.500 $ Marke

Der Goldpreis ist über das Wochenende erstmals über die Marke von 2.500 $ gestiegen und konnte dieses Niveau auch am heutigen Montag halten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hatte vor allem die Erwartung einer US-Zinssenkung im kommenden Monat den Goldpreis auf ein Allzeithoch getrieben. Er gab jedoch leicht nach, da Händler Gewinne mitnahmen.Die Begeisterung über eine wahrscheinliche Zinssenkung durch die US-Notenbank im September ließ den Goldpreis am Freitag auf ein Allzeithoch von 2.509,65 $ steigen. Zusammen mit den zunehmenden geopolitischen Spannungen und den massiven Käufen der Zentralbanken hat der Goldpreis seit Jahresbeginn um mehr als 20% zugelegt. "Gold ist seit einigen Monaten auf der Jagd nach der psychologischen Marke von 2.500 $ und jetzt, da sie erreicht ist, sehen wir einige natürliche Gewinnmitnahmen", sagte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade.In der vergangenen Woche haben starke US-Einzelhandelsumsätze und unerwartet niedrige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Verbindung mit moderaten Inflationsdaten das Vertrauen in die größte Volkswirtschaft der Welt wiederhergestellt. Die Trader sind zuversichtlich, dass die US-Notenbank die Zinsen im nächsten Monat senken wird, und die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Ausmaß der Zinssenkung. Laut dem FedWatch-Tool der CME erwarten sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 75,5% eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. "Händler werden auf den Ton und die Sprache von Jerome Powell in Jackson Hole (am Freitag) achten, um einige der Lücken in dieser Hinsicht zu füllen", fügte Waterer hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de