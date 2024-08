EcoGraf Ltd.: Neues zur Epanko-Darlehensfinanzierung

19. August 2024 - EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Benachrichtigung über die Vorprüfung des Interministeriellen Ausschusses (IMA) der deutschen Bundesregierung in Bezug auf die Importdeckung für das vorgeschlagene Darlehen von bis zu 105 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts (Epanko oder das Projekt) erhalten hat.- Wichtiger Meilenstein für das Epanko-Finanzierungsprogramm- Laufende Aktivitäten zur Unterstützung des Antrags auf UFK-GarantieNach Prüfung des von EcoGraf eingereichten detaillierten Antrags hat der IMA unverbindlich bestätigt, dass das Graphitprojekt Epanko grundsätzlich für eine Deckung durch die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Garantien für Ungebundene Finanzkredite (UFK) in Frage kommt und dass nun ein Gutachten über das Projekt und die vorgeschlagenen Finanzierungsvereinbarungen erforderlich ist, um eine vorläufige Genehmigung für ein verbindliches Deckungsangebot zu erhalten.Managing Director Andrew Spinks kommentierte: "Das positive Ergebnis der Vorprüfung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Epanko-Finanzierungsprogramm. Unser Team konzentriert sich nun auf den Abschluss der verbleibenden Projektplanungsaktivitäten, um die Einreichung der Vorabgenehmigung für die UFK-Garantie zu voranzubringen und unser Weltklasse-Epanko-Graphitprojekt für die Entwicklung zu positionieren."EcoGraf hat die KfW IPEX-Bank mit der Beratung, Strukturierung und Vermittlung beauftragt, um die UFK-Garantie zu erhalten und eine vorrangige Kreditfazilität (UFK-Tranche) von bis zu 105 Millionen US-Dollar für den Bau von Epanko zu arrangieren. Vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due Diligence, Kreditgenehmigungen und UFK-Garantie kann die KfW IPEX-Bank als alleiniger Geldgeber für die UFK-Tranche auftreten.Das UFK-Programm wird von der Bundesrepublik Deutschland über den Kreditversicherer Euler Hermes zur Verfügung gestellt, um Anreize für die Entwicklung von Schlüsselprojekten zu schaffen, die eine langfristige Versorgung der deutschen Industrie mit wichtigen Rohstoffen gewährleisten können. Vorbehaltlich der Erfüllung definierter Due-Diligence-Kriterien kann im Rahmen des Programms eine Darlehensgarantie im Namen der Bundesrepublik Deutschland mit einer langen Laufzeit gewährt werden, was Epanko eine erhöhte finanzielle Flexibilität während der Anlaufphase und des Betriebs der ersten Stufe bietet.Eine zentrale Anforderung des UFK-Programms ist die Förderung höchster ökologischer und sozialer Bau- und Betriebsstandards. Die Sozial- und Umweltplanungsprogramme von Epanko werden so entwickelt, dass sie den Äquatorprinzipien entsprechen, einem weltweit anerkannten Rahmenwerk für das Risikomanagement, das von führenden Finanzinstituten für die Bewertung und das Management von Sozial- und Umweltrisiken bei neuen Projekten übernommen wurde.Das Erreichen dieses Standards und die Erfüllung der Leistungsstandards der International Finance Corporation und der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe sind entscheidend für die Sicherung der internationalen Finanzierungsunterstützung für die neue Erschließung. Sie spiegeln das Engagement EcoGrafs wider, ein Höchstmaß an Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards beim Bau und Betrieb zu gewährleisten.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.INVESTORENAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.