ASX-Indexumstellungen: Spekulationen um Aufnahmen

Am 06. September nach Börsenschluss wird S&P und die ASX die Neugewichtungen in den australischen Indizes bekanntgeben, die dann per 20.09.2024 effektiv sein werden.Es gibt einen mir vorliegenden Bericht einer amerikanischen Bank, in dem die potenziellen Veränderungen, also Aufnahmen und Löschungen, genannt werden. In der jüngsten Vergangenheit haben die Index-Neugewichtungen keinen so großen Auswirkungen mehr gehabt, doch es kann nie schaden, darauf vorbereitet zu sein.Aus unserem Aktien-Universum wird vermutlich Westgold Resources (A2DGZ7, ASX: WGX) in den ASX 200 Index aufgenommen:Bei einer Aufnahme in den ASX 200 wird erwartet, dass die Indexfonds 41,6 Millionen Aktien zukaufen müssen. Die Short-Position auf der Aktie lag am 13.08. noch bei 74,75 Millionen Aktien (!) und wenn dann noch die Index-Fonds 41,6 Millionen Aktien kaufen müssen, könnte das "witzig" werden:Westgold 12 Monate:Beim ASX 300 könnte es zu einigen Verschiebungen kommen, die Listen sind deutlich länger:Hier ist die Spekulation, dass unsere IperionX (ASX: IPX, A3DESP) in den ASX 300 aufgenommen wird. Das notwendige Kaufvolumen läge bei 4,2 Millionen Aktien, was auch ein nicht zu verachtendes Volumen wäre.In den vergangenen Jahren hatten die Index-Umstellungen am Stichtag keine so großen Auswirkungen mehr, früher kam es oft zu massiven Schwankungen. Doch gehen wir davon aus, dass die institutionellen Anleger schon im Vorfeld Positionen kaufen und verkaufen, dann könnten die nächsten Tage und Wochen bei IperionX und WESTOLD interessant werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.