Royal Gold noch längst nicht triumphal wie Gold, jedoch

… jedoch beim nordamerikanischen Unternehmen Royal Gold Inc. durchaus der Weg das beschriebene Ziel bleibt. Denn nach einem durchaus imposanten Jahresauftakt ermüdeten die Käufer schließlich doch etwas stärker als erwartet. Seit der noch zu Monatsbeginn erfolgten Abweisung am Widerstand von 140,89 USD streben die Notierungen seither wieder gen Norden und deuten durchaus wiederum mehr auf der Oberseite an. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Das Nachholpotenzial zum Goldpreis ist zweifelsfrei gegeben. Dies unterstreicht auch die zuletzt wieder gewonnene Kaufbereitschaft. Oberhalb von 136,00 USD bleibt der eingangs und zuletzt zu Monatsbeginn attackierte Widerstand von 140,89 USD im Visier. Sollte es nach den bisher mehrfach erfolglosen Attacken dann schließlich doch noch zum Ausbruch darüber kommen, dürfte sich für den weiteren Verlauf die Marke von 147,64 USD als nachfolgendes Ziel auf der Oberseite darstellen. Die hierbei angepasste Aufwärtstrendlinie seit März dieses Jahres unterstreicht dabei den generell intakten Trendimpuls.Eben jener Trendimpuls beziehungsweise eben jene Trendlinie stellt dabei auch eine Indikation für mögliche Gegensignale dar. Sollte es nämlich zum Bruch dieser kommen, könnten weitere Rückschläge erfolgen. Hierbei sollte man auch die runde Marke von 130,00 USD je Anteilsschein im Auge behalten. Denn nur knapp darüber notiert der gleitende Durchschnitt EMA50 bei aktuell 131,30 USD.Ein Abtauchen unter 130,00 USD würde folglich einige negative Signale zusammenführen und höchstwahrscheinlich für weiteren Abwärtsdruck sorgen. Die nächste Unterstützung wäre bei 125,00 USD zu lokalisieren, bevor darunter der Bereich von 120,00 USD ins Visier rücken würde. Unterhalb von 120,00 USD müsste man wiederum mit einer Korrekturverschärfung bis zur Marke von 114,00 USD kalkulieren. Die Chartsituation wäre in diesem Entwicklungsfalls von zuvor triumphal klar in die absolute Neutralität bis Negativität zurückgefallen.Die jüngsten Zugewinne deuten eine Fortsetzung des Aufwärtsimpulses an. Gelingt jetzt die nachhaltige Etablierung über 136,00 USD, erscheint es nur als Frage der Zeit, bis nochmals das Widerstandslevel von 140,89 USD attackiert wird. Im weiteren Verlauf würde dann das nächste Level bei 147, 64 USD auf die Agenda der Bullen rücken.Trotz der erfreulichen Aussichten für die Bullen könnten die Bären bei einem Rückgang unter 130,00 USD ihre Chance wittern. Notierungen darunter erlauben nämlich weiteren Abwärtsspielraum bis 120,00 USD und darunter, für den Fall einer Korrekturverschärfung, sogar bis zur Region von 114,00 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.