Silber - Preis fällt! Chance oder Risiko?

In den vergangenen beiden Wochen feierte Silber ein Comeback. Im August erreichte die Korrektur ein neues Tief und aus der bei ca. 26,50 USD gestarteten Erholung erwuchs in den vergangenen Tagen ein kleiner Aufwärtstrend, mit dem auch das letzte Zwischenhoch bei 29,22 USD überwunden werden konnte. Damit setzen die Käufer den Preisbereich unter Druck, indem die Stimmung im Sommer kippte. Lange Zeit konsolidierte das Edelmetall oberhalb von ca. 29 USD, bevor die Bären Druck machten.Die kommenden Tage dürften im Silber extrem spannend werden. Die aktuelle Kaufwelle läuft Gefahr, zumindest kurzfristig beendet zu werden. Sollten die Verkäufer schnell zurückkehren und der Kurs fällt wieder unter 29,00 USD zurück, könnten weitere Kursverluste folgen. Im ungünstigsten Fall kommt es sogar zu Verlusten in Richtung 26 USD. In der alternativen gelingt den Bullen direkt oder über den Umweg einer kurzfristigen Korrektur die Bodenbildung. Dies würde Potenziale in Richtung Sommerhoch freimachen.Widerstände: 29,50+30,25+31,45Unterstützungen: 29,15/00+28,75+28,00