Vielleicht eine Finte

Quelle: RSM

Beim Basketball und anderen Sportarten bedeutet eine "Finte", dass der Spieler seinen Kopf so bewegt, als wolle er sich nach links oder rechts drehen, was er dann aber nicht tut. Dies kann einen gegnerischen Spieler dazu verleiten, sich in die falsche Richtung zu bewegen. "Finte" ist auch ein Handelsbegriff. Eine bestimmte Information überzeugt die Anleger davon, dass sich der Markt in eine bestimmte Richtung bewegen wird. Sie positionieren ihre Portfolios entsprechend neu... gerade rechtzeitig, um herauszufinden, dass die Information falsch war.Manchmal werden die Märkte absichtlich getäuscht, z. B. wenn ein Unternehmen versucht, Nachrichten so zu veröffentlichen, dass Short-Verkäufer bestraft werden. Häufiger jedoch sind sie einfach Teil des Marktgefüges - ein Faden, der vom mythischen griechischen Schicksal gesponnen wird, der gezogen wird, und der Wandteppich, den die Händler zu sehen glaubten, verändert sich vor ihren Augen. Keiner kennt die Zukunft. Wir können versuchen, die Wahrscheinlichkeiten zu erraten, aber manchmal werden wir überrascht.Heute befinden wir uns wieder in einer solchen Situation. Alle gehen davon aus, dass die US-Notenbank im nächsten Monat als Reaktion auf die besseren Inflationsdaten und die höhere Arbeitslosigkeit die Zinsen senken wird. Und das könnte sie auch, aber die Gewissheit des Marktes darüber ist nicht anders als die Gewissheit Ende letzten Jahres, dass es im Jahr 2024 sechs Zinssenkungen geben würde. Das waren in der Tat Finten. Und jetzt...?Zu Beginn der letzten Woche schienen die Argumente für eine Lockerung der Geldpolitik der Fed ziemlich stark zu sein. Die jüngsten Inflationsdaten begannen, sich dem Ziel der Fed zu nähern. Die Arbeitslosigkeit erreichte im Juli 4,3%, da sich das Beschäftigungswachstum weiter abschwächte, ein 7-Jahres-Hoch, das den COVID-Zusammenbruch aufhob. Wir haben einige kurze, aber heftige Episoden von Marktvolatilität erlebt, die darauf hindeuten, dass die Wall Street nervöser wird. Wie immer können Sie Daten finden, die all dies widerlegen. Aber das ist die aktuelle Stimmung.In der letzten Woche wurden die Daten zum US-Erzeugerpreisindex und zum US-Verbraucherpreisindex für den Monat Juli veröffentlicht, die beide wieder beruhigend aussahen. Wie ich bereits vor einigen Wochen gesagt habe, findet die verbleibende Inflation fast ausschließlich im Dienstleistungssektor statt, vor allem im Wohnungsbau, aber auch im Gesundheitswesen und bei Versicherungen. Die Warenpreise werden disinflationär, da sich die Lieferketten weiter entflechten und sich die Verbraucherstimmung nach dem Enthusiasmus, der nach COVID folgte, normalisiert.Das ist insgesamt eine gute Nachricht, aber ich möchte das Ausmaß der hohen Wohnungspreise nicht schmälern. Fast jeder ist davon betroffen, und für die meisten sind sie die größten Lebenshaltungskosten. Ein langsameres Wachstum ist hilfreich, aber der rasante Anstieg der letzten Jahre hat sich nicht umgekehrt. Allerdings gibt es Anzeichen für eine Abschwächung. Zillow meldete letzte Woche, dass ein Drittel der Wohnungsangebote "Zugeständnisse" wie eine mietfreie Zeit, kostenloses Parken usw. anbieten. Das ist natürlich nicht dasselbe wie eine niedrigere Grundmiete, aber es ist ein Schritt in diese Richtung. Der Chefvolkswirtschaftler von Zillow, Skylar Olsen, äußerte sich optimistisch."Die Mieten steigen zwar immer noch, aber das ist weit entfernt von den steilen Mietsteigerungen von vor zwei oder drei Jahren, und mancherorts werden den Mietern von mehr als der Hälfte der Vermieter Vergünstigungen angeboten. Ein sich abschwächender Arbeitsmarkt und niedrigere Hypothekenzinsen könnten sinkende Mieten bedeuten, wenn die derzeitigen Trends anhalten."Hier sind sowohl Angebot als auch Nachfrage am Werk. In vielen Gebieten wurden viele neue Mehrfamilienhäuser gebaut, die nun auf den Markt kommen. Und wie Olsen anmerkt, schreckt ein sich abschwächender Arbeitsmarkt wahrscheinlich einige Menschen davon ab, höhere Mieten zu zahlen. Eine weitere Schwächung des Arbeitsmarktes und sicherlich auch eine Rezession würden die Wohnungsnachfrage noch stärker beeinträchtigen.Hier ist eine erstaunliche Statistik von Zillow: Die durchschnittliche Miete für Mehrfamilienhäuser ist von Juli 2020 bis Juli 2022 um insgesamt 22,3% gestiegen. In den folgenden zwei Jahren (Juli 2022-Juli 2024) stieg sie dann nur noch um 5,1%. Das sind nationale Daten, und Ihre Erfahrungen können variieren. Aber es scheint klar zu sein, dass das Schlimmste der Mietsteigerungen vorbei ist.Zillow berichtet diese Woche, dass die Durchschnittsmiete im Monats- und Jahresvergleich um 30 bzw. 25 Dollar gesunken ist (Quelle: US Rental Market Summary, Zillow Rental Manager). Das zur Berechnung des US-Verbraucherpreisindex verwendete Maß für die Eigenheimpreise, die sogenannte Owners' Equivalent Rent, besagt, dass die Mieten landesweit um 0,4% gestiegen sind.