PBOC könnte bald wieder Gold kaufen

Mehrere chinesische Banken haben von der Zentralbank neue Quoten für Goldimporte erhalten, da sie trotz der Rekordpreise mit einer Erholung der Nachfrage rechnen, wie vier mit der Angelegenheit vertraute Quellen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Die neuen Quoten, die der People's Bank of China (PBOC) helfen sollen, zu kontrollieren, wie viel Goldbullion in den weltweit größten Verbraucher des Edelmetalls gelangen, wurden im August nach einer zweimonatigen Pause gewährt, die hauptsächlich auf eine geringere physische Nachfrage im Zuge eines Bullenmarktes zurückzuführen war.Starke chinesische Käufe waren ein Schlüsselfaktor für den Anstieg des Goldpreises im März und April, und wenn die Nachfrage wieder anzieht, könnte dies den Preis weiter nach oben treiben, so Analysten. "Die Quoten wurden ausgegeben, aber der lokale Aufschlag gegenüber dem Ausland ist gering, so dass es keine Garantie gibt, dass die Quoten genutzt werden, bis sich die Situation verbessert", sagte eine der Quellen.China habe in der Vergangenheit die Goldimportkontingente für mehrere Monate reduziert, wenn der Yuan gegenüber dem Dollar schwach war, so Reuters. Die diesjährige Pause sei jedoch von den Banken selbst angesichts der gedämpften Nachfrage initiiert worden. "Die tatsächlichen Goldimporte waren aufgrund der gedämpften Nachfrage begrenzt. Dies deutet darauf hin, dass der chinesische Markt derzeit gut mit physischem Gold versorgt ist. Die anhaltende Pause der PBOC bei den Goldkäufen bestärkt die Annahme eines reichlichen inländischen Angebots", meinte Bernard Sin, Regionaldirektor für den Großraum China beim Edelmetallhändler und Scheideanstaltbetreiber MKS PAMP.© Redaktion GoldSeiten.de