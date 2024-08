Calibre Mining stößt weiterhin auf hochgradige Goldmineralisierung in seinem östlichen Borosi-Minenkomplex

Vancouver, 20. August 2024 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") freut sich, die Bohrergebnisse seines Ressourcenumwandlungs- und -erweiterungsprogramms 2024 im Guapinol-Tagebaugebiet auf dem 176 km2 Eastern Borosi Mine Complex ("Eastern Borosi") des Unternehmens im Nordosten Nicaraguas bekannt zu geben. Dieses ergiebige Landpaket grenzt an ein größeres, zu 100 % unternehmenseigenes, 7.281 km2 großes Atlantic-Mineralkonzessionspaket, das ein hohes Potenzial für die Entdeckung von epithermalen Gold-Silber- und Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen aufweist.- 13,24 g/t Au auf 5,8 Metern geschätzter wahrer Breite ("ETW"), einschließlich 18,52 g/t Au auf 4,0 Metern ETW in Loch GP-24-182;- 9,24 g/t Au auf 6,2 Metern ETW, einschließlich 17,45 g/t Au auf 3,1 Metern ETW in Bohrloch GP-24-189;- 11,62 g/t Au über 3,8 Meter ETW, einschließlich 22,36 g/t Au über 1,9 Meter ETW in Bohrloch GP-24-187;- 9,25 g/t Au über 1,6 Meter EW, einschließlich 12,70 g/t Au über 1,1 Meter ETW in Bohrloch GP-24-179;- 7,81 g/t Au über 8,6 Meter ETW, einschließlich 16,61 g/t Au über 3,7 Meter ETW in Bohrloch GP-24-181;- 3,37 g/t Au über 2,9 Meter ETW, einschließlich 6,13 g/t Au über 1,4 Meter ETW und 3,31 g/t Au über 7,3 Meter ETW, einschließlich 8,15 g/t Au über 1,6 Meter ETW und 6,67 g/t Au über 0,8 Meter ETW in Bohrloch GP-24-178A; und- 5,01 g/t Au über 4,5 Meter ETW, einschließlich 8,59 g/t Au über 2,5 Meter ETW in Bohrloch GP-24-186.Anmerkung: Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Aderabschnitte basieren auf 3D-Modellen der einzelnen Adern. Die Schätzungen werden im Querschnitt bestimmt, indem die modellierte Mächtigkeit der Ader senkrecht zu den Aderrändern und durch den Mittelpunkt des Bohrlochabschnitts gemessen wird. Die prozentualen Unterschiede zwischen den einzelnen ETWs und den Längen der Bohrlochabschnitte variieren zwischen den einzelnen Bohrlöchern in Abhängigkeit von der Neigung des Bohrlochs, den Variationen im Streichen und Einfallen der Adern und der Gesamtgeometrie der verschiedenen Adersysteme.Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Die heutigen Bohrergebnisse von Eastern Borosi bestätigen, dass eine bedeutende hochgradige Goldmineralisierung außerhalb des derzeitigen Lagerstättengebiets rund um den Betrieb Guapinol vorhanden ist, was das Potenzial für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine unterstreicht. Diese Bohrergebnisse bauen auf den hochgradigen Goldmineralisierungsergebnissen auf, die zu Beginn dieses Jahres gemeldet wurden (siehe Pressemitteilung vom 15. April 2024) und bestätigen die beträchtlichen Mineralienvorkommen des Bezirks sowie das hohe Potenzial für Entdeckungen und Ressourcenerweiterungen innerhalb des gesamten 176 km langen Landpakets2 Eastern Borosi."Link 1 - ZahlenVerbindung 2 - BohrtabellenCalibre unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm ("QA/QC"), das die besten Praktiken der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehören eine überprüfbare Überwachungskette für Proben, die regelmäßige Einführung von zertifizierten Referenzstandards und Leerproben sowie doppelte Kontrolluntersuchungen. Der Bohrkern wird halbiert und in versiegelten Beuteln an Bureau Veritas in Managua, Nicaragua, versandt, einem unabhängigen Anbieter von Analysedienstleistungen mit weltweiten Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2008, Umweltmanagement: ISO14001 und Sicherheitsmanagement OH SAS 18001 und AS4801. Vor der Analyse werden die Proben in der Einrichtung von Veritas in Managua aufbereitet und dann an die Analyseeinrichtung in Vancouver, Kanada, versandt. Goldanalysen werden routinemäßig mittels Feuerprobe/AA-Finish-Verfahren durchgeführt. Um eine höhere Präzision bei hochgradigem Material zu erzielen, werden Proben mit einem Gehalt von 10 g/t Au oder mehr mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Analysen auf Silber und andere Elemente von Interesse werden mittels induktionsgekoppeltem Plasma (ICP) durchgeführt.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.IM NAMEN DES VORSTANDES"Darren Hall"Darren Hall, Präsident und VorstandsvorsitzenderDie Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt ("AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.