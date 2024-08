Crash-Warnung, Biden provoziert & Ausbruch bei Gold und Silber voraus!?

Wird die Förderung von Wärmepumpen gekürzt, wie Bild berichtet? Es gibt dazu widersprüchliche Stimmen. Die Bahn fährt immer tiefer in die Krise. Fahrpläne werden mittlerweile geschätzt. Zahlreiche Familienunternehmen, nicht wenige darunter verlagern gerade die Produktion oder kürzen selbige, sehen sich dazu aufgerufen, trotzdem die Regierungspolitik zu verteidigen.In den USA droht ein Wieder-Aufflammen der Bankenkrise, da immer mehr Gewerbeimmobilien wegen ausfallenden Krediten zwangsversteigert werden. Jo Biden fordert auf einer Wahlkampfveranstaltung am 15. August seine Anhänger auf, den politischen Gegner zum Teufel zu jagen.Gold und Silber sehen charttechnisch sehr interessant aus. Clive Maund hat eine Tassel-Henkel-Formation erkannt, die hohes Potential für Gold erwarten läßt und auch Silber sollte in dem Falle schnell steigen. Laut Egon von Greyerz ist das Anlegerinteresse an beiden Metallen weiter gering. Ein Fehler!? Geopolitisch ist jederzeit alles möglich!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)