Platin - Kurs weigert sich zu fallen

Bereits seit Mitte Mai kommt der Platinpreis unter Druck. Ausgehend von fast 1.100 USD gab der Kurs bis in den tiefen 900er Preisbereich nach, wo im August eine kleine Erholung startete. Im Rahmen dieser haben die Bullen schon seit vier Handelstagen im Widerstandsbereich bei 962,66 USD Schwierigkeiten. Immer wieder prallte der Kurs hier Intraday nach unten ab. Nachhaltiger durchsetzen konnten sich die Verkäufer bis dato aber noch nicht.Normalerweise hätte der Platinkurs in den vergangenen Tagen bereits in Richtung Sommertief nachgeben können. Die Bullen scheinen jedoch stark genug zu sein, um sich dagegen zu wehren, zumindest bis jetzt. Ob die Kraft der Käufer ausreicht, um den kurzfristigen und auch mittelfristigen Abwärtstrend zu beenden, ist jedoch noch offen. Für diesen Fall müsste der gesamte Widerstandsbereich bis hin zu ca. 984,50 USD nachhaltig überwunden werden. Bis dahin ist weiterhin Vorsicht geboten.Platinpreis Widerstände: 962,66+984,50+1032,78Platinpreis Unterstützungen: 943,50+923,50/13,50© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)