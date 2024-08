400-Unzen-Barren erreicht 1 Mio. Dollar

Der Goldmarkt erreicht nicht nur immer neue Rekorde, sondern der Anstieg über die Marke von 2.500 $ pro Unze hat auch den Wert eines Barrens von 400 Unzen auf über 1 Million $ steigen lassen. Dieser Meilenstein wurde zunächst am Freitag erreicht, doch nachdem der Goldpreis die Marke von 2.500 $ durchbrochen hatte, stieg er weiter an, berichtet Kitco News Physische Goldbarren gibt es in verschiedenen Formen und Größen, wobei der 400-Unzen-Barren der von der London Bullion Market Association festgelegte Industriestandard ist. Der heutige 1-Million-Dollar-Barren wiegt etwa 12 Kilogramm und wird auch Good-Delivery-Barren genannt. Er ist ein wichtiges Instrument auf dem Weltmarkt und der Standard, nach dem die Zentralbanken ihre offiziellen Goldreserven verwahren.Auch wenn eine Million Dollar für einige Einzelhändler etwas viel sein mag, war die Nachfrage nach 400-Unzen-Barren in diesem Jahr sehr hoch, schreibt Kitco. Nach Angaben des World Gold Council war die außerbörsliche Goldnachfrage in diesem Jahr mit einem Plus von mehr als 14 Millionen Unzen oder rund 35.000 Barren ein wichtiger Treiber für den Goldpreis. Gleichzeitig haben die Zentralbanken in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr als 17 Millionen Unzen Gold gekauft, was etwa 42.000 Barren entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de