Die von den USA und der Europäischen Union gegen Russland verhängten Sanktionen haben das globale Finanzsystem stark verändert, schreibt die russische Seite EurAsia Daily . Als Folge sinkt das Vertrauen in westliche Währungen und Anleihen. Ein Beispiel dafür sei China, das sich in den letzten Jahren systematisch von US-Anleihen getrennt hat und die Mittel aus deren Verkauf aktiv einsetzt. Peking kaufe aktiv Gold und bezahle es mit den Erlösen aus dem Verkauf von US-Anleihen. Der Großteil des Edelmetalls stamme aus Russland, einem der größten Goldproduzenten der Welt.Vor der Verhängung der Sanktionen lieferte Russland den Großteil seines Goldes in den Westen, wo sich die größten Edelmetallhandelsplätze der Welt befinden. Die westlichen Länder haben dann aber den Import von russischem Gold verboten, weil sie glaubten, Russland damit einen großen Teil seiner Einnahmen entziehen zu können. Dies erwies sich laut EurAsia Daily jedoch als Irrtum. Die Lieferungen des Edelmetalls wurden nach Osten umgeleitet – in Länder, die ihre Abhängigkeit vom US-Dollar verringern wollen.Infolgedessen landen Tonnen von Gold in Asien und im Nahen Osten, anstatt bei westlichen Banken, wo sie zur Diversifizierung der Reserven und zur Verringerung des Dollaranteils verwendet werden. Dieser Prozess beschleunige die Entdollarisierung und schwäche den Einfluss der US-Währung und der USA selbst, heißt es.