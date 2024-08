Commerzbank: Silber, Platin und Palladium kommen Gold nicht hinterher

Die Experten der Commerzbank gehen weiterhin davon aus, dass Silber das Jahr bei 30 US-Dollar pro Unze, Platin bei 1.100 US-Dollar pro Unze und Palladium bei 1.050 US-Dollar pro Unze beenden wird, berichtet FXStreet . Dabei berücksichtigten sie, dass der jüngste Anstieg des Goldpreises auf ein Rekordhoch die drei genannten Edelmetalle nicht beeinflusst habe, so Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst der Commerzbank.Die Prognosen für die anderen drei Edelmetalle bleiben demnach unverändert. "Dies ist wahrscheinlich auf den schwachen Preistrend bei den Basismetallen zurückzuführen [...]. Silber, Platin und Palladium werden in hohem Maße industriell verwendet, was bedeutet, dass sich Konjunktursorgen negativ auf die Preisentwicklung auswirken."Sie gehen davon aus, dass Silber, Platin und Palladium im kommenden Jahr gegenüber Gold leicht aufholen werden, da sich die Konjunkturaussichten aufgrund der Zinssenkungen aufhellen dürften. Zudem zeichnen sich für alle drei Märkte Angebotsdefizite ab, was sich ebenfalls positiv auf die Preisentwicklung auswirken dürfte, so die Experten. "Für Ende 2025 erwarten wir einen Silberpreis von 33 US-Dollar pro Unze (bisher 31 US-Dollar), einen Platinpreis von 1.250 US-Dollar pro Unze und einen Palladiumpreis von 1.200 US-Dollar pro Unze (jeweils unverändert)".© Redaktion GoldSeiten.de