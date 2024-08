USGS: US-Goldproduktion für Mai und Juni  Produktion steigt an

Die US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte kürzlich die aktuellen Zahlen zur Goldminenproduktion in den USA sowohl für Mai als auch für Juni 2024. Demnach war in beiden Monaten ein Produktionsanstieg im Vergleich zum jeweiligen Vormonat zu verzeichnen. Im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen wurde hingegen in beiden Monaten ein Rückgang gemessen. Im Mai 2024 wurden insgesamt 12.600 Kilogramm Gold gefördert, rund 100 Kilogramm mehr als im April und 13% weniger als im Mai 2023. Im Juni lag die Produktion bei 13.000 Kilogramm Gold, 3% mehr als im Mai und 4 % weniger als im Vorjahresmonat.Das Tagesvolumen lag im Mai bei 405 Kilogramm pro Tag, im April waren es 412 Kilogramm pro Tag. Im Juni wurden täglich 433 Kilogramm gefördert. Das Tagesvolumen für das gesamte Jahr 2023 lag bei durchschnittlich 466 Kilogramm pro Tag.Der von Engelhard Industries ermittelte Durchschnittspreis für Gold lag im Mai bei 2.353,91 Dollar je Unze und damit um 21,50 Dollar höher als im April. Im Juni fiel der Preis wieder um 23,70 Dollar auf 2.330,21 Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de