Hochschild kurz vor neuen Hochs

Quelle Chart: stock3

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. macht sich aktuell wieder auf, neue Höchststände zu markieren. Zumindest neue Mehrjahreshochs. Sollte die laufende Handelswoche daher ihre positive Vollendung finden, wäre speziell über 2,30 EUR per Wochenschlussstand mit einer weiteren Performance bis 2,65 EUR und in Richtung von 3,00 EUR zu rechnen.Bei einem Verweilen unterhalb von 2,30 EUR könnte es hingegen zu einem Seitwärtslauf oder sogar neuerlicher Kursschwäche in Richtung von 1,77 EUR kommen. Unterhalb von 1,84 EUR könnte es dabei bereits zu zunehmendem Verkaufsdruck kommen, welcher im Ausdehnungsfall für Abgaben bis 1,50 EUR sorgen könnte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.