John Rubino: Investieren in der Krise des globalen Finanzsystems

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte John Rubino, Autor des Substack-Newsletters, seine Gedanken zu Gold und Silber und erläuterte deren Wert in einer Zeit, in der das globale Finanzsystem einen Krisenpunkt erreicht. "Gold ist eine große Sache und wird eine immer größere Sache – und das liegt daran, dass es echtes Geld ist", erklärte er und merkte an, dass das gelbe Metall seit Tausenden von Jahren als Wertaufbewahrungsmittel und Währung verwendet wird. "Angesichts dieser Geschichte kann man mit einiger Sicherheit sagen, dass sich Gold das nächste Mal, wenn wir das Finanzsystem durcheinander bringen, so verhalten wird, wie es sich immer verhalten hat – viel Kapital wird in Gold fließen, sein Preis in lokaler Währung wird steigen und es wird die Kaufkraft der Menschen schützen", meinte Rubino während des Interviews.Seiner Meinung nach hätten die USA schon vor einigen Jahren eine Rezession erleben müssen. Doch während der Pandemie hätten viele Menschen überschüssige Ersparnisse angehäuft, weil die Regierung Konjunkturschecks ausgegeben habe, und dieses Geld habe den Abschwung in Schach gehalten. Jetzt, sagt Rubino, ändert sich das. Die Menschen haben ihre überschüssigen Ersparnisse ausgegeben und nehmen Kredite auf, sogar mit Kreditkarten, um Notwendigkeiten wie Benzin und Miete zu bezahlen. Letztendlich werden die Konsumausgaben einen Rückschlag erleiden, ebenso wie die US-Wirtschaft.Gleichzeitig hat sich die US-Regierung enorme Summen geliehen und muss nun die Zinsen für ihre Schulden zahlen. "Wir sollten mit einer Rezession und einem Einbruch der Aktienkurse rechnen. Und dann eine staatliche Rettungsaktion für praktisch jeden", prognostizierte Rubino. "Die Frage wird sein: Können die Regierungen der Welt, die bereits so hoch verschuldet sind, ihre Bankensysteme, ihre Pensionsfonds, ihre Versicherungsgesellschaften und ihren Immobiliensektor retten?"Er sieht eine "gute Chance", dass dies nicht der Fall sein wird, und hält Gold und Silber sowie Energieanlagen für eine gute Absicherung. Anspruchsvollere Anleger könnten auch den Verkauf von Shortpositionen am Aktienmarkt in Betracht ziehen. "Ich denke, dass bei all der Volatilität, die auf uns zukommt, die Chancen sehr gut stehen, dass diejenigen, die den richtigen Zeitpunkt abpassen, nicht nur die Krise überstehen, sondern auch viel Geld verdienen werden", so Rubino.© Redaktion GoldSeiten.de