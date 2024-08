US-Staatsanleihen im Juni 2024

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte kürzlich die Daten zu den Beständen der US-Staatsanleihen zum Juni 2024. Die drei Top-Positionen bleiben weiterhin erhalten, mit Japan an der Spitze der Auslandsgläubiger mit 1.117,7 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu Mai verkaufte Japan also erneut 10,6 Milliarden Dollar. Jährlich betrachtet, ließ sich ein Anstieg von 13,6 Milliarden im Vergleich zu Juni 2023 feststellen.An zweiter Stelle stand erneut China mit 780,2 Milliarden Dollar. Damit verzeichnete China ein Plus von 11,9 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich lag China 55,6 Milliarden Dollar hinter dem Stand von Juni 2023.Auch auf dem dritten Platz lässt sich weiterhin keine Veränderung feststellen. Hier befindet sich nach wie vor das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 741,5 Milliarden Dollar. Die UK kaufte also 18,1 Milliarden Dollar an Staatsanleihen. Im Juni 2023 lagen sie bei 624,4 Milliarden, was einen jährlichen Anstieg von 117,1 Milliarden Dollar bedeutet.Insgesamt stieg die Summe der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen auf 8210,4 Milliarden Dollar. Einen Monat zuvor waren es 8132,1 Milliarden. Sie verzeichneten also ein Plus von 78,3 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag die Gesamtsumme bei 7559 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 651,4 Milliarden entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de