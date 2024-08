US-Wirrdaten und Gold ATH

• Target meldete für das 2. Quartal einen Gewinn von 2,57 $ gegenüber 2,18 $ Konsens.

• Der Umsatz im 2. Quartal stieg um 2% gegenüber einem Prognosewert von 0% bis 2%.

• Target hebt die EPS-Prognose für das GJ25 an.

• Preisreduktion für 5.000 Artikel. Der Verbraucher erkennt die Preissenkungen, und nutzt sie, die Preissensitivität steigt.

• Apparel war ein herausragender Performer. Der Verbraucher steht unter Druck und sucht nach Preis- Leistungsverhältnis.

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe lagen bei 232 Tsd. gegenüber 225 Tsd. im Konsens. Die Beschäftigtenzahlen in den USA wurden für das im März endende Jahr um 818.000 nach unten korrigiert. Dies ist die größte Abwärtskorrektur seit 2009.Offenbar liegen also schwerere Ungenauigkeiten in den US-Wirtschaftsdaten, soweit von der Regierung erhoben, vor. Da hilft ein Blick auf diejenigen, die präzise berichten müssen, Unternehmen also:Die US-Einzelhandelskette TARGET brachte neue Zahlen heraus:Dies klingt zumindest realistisch. Der Laden läuft noch, aber das Geld geht aus, es wird prekärer.Aus Jackson Hole nichts Neues, eine September Zinssenkung der FED gilt als eingepreist.Der Aktienhype auf Fremdwährungspump nahm einen neuen Anlauf:SPX 500DAXNASDAQDOW JONESalle mit erneutem, deutlichen Plus, unserer Ansicht nach außer NASDAQ zu Unrecht.Gold gab etwas Geld ab, da der Hype der Realwirtschaftsaktien wieder anliefSilber auf dem Stand der VorwocheDer BitCoin steht, gestiegen, an einer kleineren Entscheidungszone© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.