Newmont  Großer Turnaround läuft! Wo liegen die nächsten Kursziele?

Der Goldpreis notiert bei gut 2.500 USD und damit knapp unter den letzten Rekordhochs. Entsprechend dazu steht der Markt der Goldminenaktien auch relativ gut dar. Nach einem Kurseinbruch Anfang des Monats ist der NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) in der zurückliegenden Handelswoche erst mit 325 Punkten auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen.Diese gute Entwicklung hat nun endlich auch Auswirkungen auf schlecht laufende Minenwerte wie Newmont Corp. Deren Aktien haben eine angekündigte Trendwende hinter sich und sind auf dem besten Weg in den nächsten Monaten ungeahnte Höhen zu erreichen.In der letzten Analyse an dieser Stelle vom 4. April "Newmont – Wann verliert die Aktie die rote Laterne?" sah das Chartbild von Newmont auf den ersten Blick und mit Kursen in der Nähe mehrjähriger Tiefs noch mau aus. Auf den zweiten Blick hatte sich jedoch still und heimliche eine bullisch anmutende Chartformation in Form eines fallenden Keils ausgebildet.In Kombination mit einer positiven RSI-Divergenz und einer mehrjährigen Unterstützungszone auf Wochenebene ergaben sich damit gute Aussichten mit Kurszielen von 50 USD und mehr, sobald der besagte Keil nach oben verlassen werden würde.Zitat: "… sobald die Marke von ca. 39,50/40 USD auf Basis der oberen Keillinie überwunden wird. In diesem Fall würde schnell eine Erholungsbewegung in Richtung 50 USD initiiert werden können."Die Aktie von Newmont ist bereits Ende April aus der wichtigen und kursbestimmenden Keil-Formation nach oben ausgebrochen. Anschließend ging es in mehreren Schüben aufwärts, bis schließlich Anfang August die Marke von 50 USD in Form des Kurszieles erreicht wurde.Diese Entwicklung zeigt, dass Newmont im großen Bild auf einem guten Weg ist. Übergeordnet winken in den kommenden Monaten weitere Kursgewinne von bis zu 70 USD. Die Frage ist nur: Wird dieses Level direkt erreicht oder gibt es vorher noch eine korrektive Gegenbewegung?Niemand kann dieser Frage mit Sicherheit beantworten. Zwei Punkte sprechen jetzt jedoch für eine gemäßigte Korrektur: Zum einen ist Newmont auf Wochenebene etwas heiß gelaufen und im Tages-Chart sehen wir eine negative Divergenz beim RSI. Zusätzlich könnten sich die signifikanten Tiefs aus den Jahren 2021 und 2022 bremsend auf die laufende Aufwärtsbewegung auswirken.In jedem Fall stehen die Chance bei Newmont gut, dass mit dem besagten Ausbruch aus dem Keil eine größere und nachhaltige Aufwärtsbewegung gestartet ist.© Robert Schröder