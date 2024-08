Kitco-Umfrage: Wall & Main Street erwarten, dass Gold weiter nach oben klettert

Die Edelmetallanleger erlebten in der letzten Woche eine Achterbahnfahrt, die sie jedoch nach einem Auf und Ab wieder auf ein fast gleiches, wenn auch höheres Niveau zurückbrachte. Die jüngste Daten von Kitco zeigen, dass eine solide Mehrheit sowohl der Branchenexperten als auch der Kleinanleger davon ausgeht, dass Gold in dieser Woche über die jüngsten Allzeithochs steigen wird. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (58%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei (17%) Analysten erwarten hingegen einen Preisrückgang, während drei (25%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 225 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 146 (65%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 41 (18%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 38 (17%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de