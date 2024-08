Gold - Rally kann direkt weitergehen!

Der Bullenmarkt in Gold wurde in der letzten Woche mit einem neuen Hoch bestätigt. Damit konnte endlich auch die Konsolidierung seit April beendet werden, zumindest im ersten Schritt. Für einen neuen Trend wäre es nämlich wichtig, dass es zu nachhaltigen Kursen oberhalb von ca. 2.470 USD kommt. Dazu gehört auch ein testender Pullback zurück an die alten Widerstände und dann ein neues Hoch. Letzteres steht jedoch noch aus.Im Gold bleibt es auch in der aktuellen Handelswoche spannend. Nach dem neuen Hoch und dem testenden Pullback stünde nun eine Fortsetzung der Rally an. Die Kursgewinne am Freitag waren hierfür ein wichtiger Schritt, da der Preisbereich um 2.470 USD als Unterstützung bestätigt wurde. Jetzt könnten direkt neue Hochs folgen, während es für die Bullen schwierig werden dürfte, wenn die Kurse nachhaltig unter 2.430 USD zurückfallen. Dann müsste von einem Fehlsignal auf der Longseite ausgegangen werden.Goldpreis Widerstände: 2.514/32Goldpreis Unterstützungen: 2.485/70+2.430© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)