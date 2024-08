Arbeitslosigkeit, Inflation und die Entscheidung der Fed

Quelle: TLR Analytics

In dieser Woche wurden die Arbeitslosenzahlen in einem historisch hohen Ausmaß revidiert, und wenn man sich die tatsächlichen Zahlen ansieht, waren sie sogar noch schlechter als die Schlagzeilen. Darüber hinaus gibt es einige "hinter den Zahlen" liegende Daten zur Inflation, über die üblicherweise nicht gesprochen wird und die einen großen Einfluss auf die Entscheidung der Fed haben werden, ganz zu schweigen von den Händlern und Hypotheken.Dies alles hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und vielleicht sogar auf die Wahlen. In dieser Woche machen wir einen nicht ganz so zufälligen Spaziergang durch die Daten und versuchen, ein eigentlich recht komplexes Thema zu vereinfachen. Ich denke, das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch wichtig. Lassen Sie uns eintauchen.Das Bureau of Labor Statistics (nur ein Fachmann würde diesen Namen wählen) hat in diesem Monat seine jährliche Revision vorgenommen und das letzte Jahr um 818.000 Arbeitsplätze oder etwa 68.000 Arbeitsplätze im Monat nach unten revidiert. Dies ist zusätzlich zu den bereits revidierten 300.000 Arbeitsplätzen auf monatlicher Basis, oder über 90.000 Arbeitsplätze im Monat von der ursprünglichen Schätzung nach unten.Auf die Frage meines Freundes David Bahnsen, ob er glaube, dass es sich bei der überdurchschnittlich hohen Zahl an Arbeitsplätzen um eine Verschwörung handele, um die Wirtschaft besser aussehen zu lassen, als sie ist, witzelte er: "Wenn die Verschwörung darin bestand, der amtierenden Partei bei den Wahlen zu helfen, dann scheint es mir eine sehr schlechte Verschwörung zu sein, wenn sie 10 Wochen vor den Wahlen veröffentlicht wird."Einige Überlegungen. Erstens sind bei dieser Revision etwas mehr als 1.000.000 Arbeitsplätze im privaten Sektor verloren gegangen. Die Zahl der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst stieg um fast 200.000. Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft, die das tatsächliche BIP hervorbringt, lassen sich am privaten Sektor ablesen. Es gibt einige, die behaupten, dass die Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor die Wirtschaft belasten. Ich sage nur...Staatliche Arbeitsplätze sind keine Funktion der Nachfrage, sondern des Budgets. Wenn es ein Budget für X Angestellte gibt, dann wird die Regierungsbehörde X Angestellte einstellen. Da es in den letzten drei Jahren keine nennenswerten Haushaltskürzungen gegeben hat, sondern eher das Gegenteil, haben diejenigen, die versuchen, in die Kristallkugel der monatlichen Beschäftigungsdaten zu starren, um die Wirtschaft vorherzusagen, eine besonders schwierige Zeit.In einem Gespräch mit Barry Habib stellte er heute fest, dass einer der beiden wichtigsten Datenpunkte, mit denen sich die Fed vor ihrer September-Sitzung befassen wird, die Arbeitslosenzahlen für August sein werden, die in der Woche davor veröffentlicht werden. Angesichts der Tatsache, dass wir gerade eine fabelhafte Demonstration erlebt haben, wie unzuverlässig die monatlichen Beschäftigungszahlen sind, wie viel Vertrauen sollten wir in die Fed haben, die diese Zahl zur Festlegung des wichtigsten Preises der Welt verwendet - des Leitzinses? Natürlich wissen sie, dass es sich um eine fehlerhafte Zahl handelt, aber sie müssen trotzdem eine Entscheidung treffen.Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, aber es lohnt sich, sie zu wiederholen. Es ist fast genauso, als würde ein General im Frühjahr 1944 den späteren Nobelpreisträger Kenneth Arrow bitten, das Wetter über der Normandie am 6. Juni 1944 (D-Day) vorherzusagen. Nachdem er dem General gesagt hatte, dass dies unmöglich sei, antwortete dieser: "Das wissen wir, aber wir brauchen eine Zahl für Planungszwecke." Historisch gesehen war die Korrektur groß, aber sicherlich nicht die größte. Es gab schon größere Korrekturen zum Positiven. Mein Freund Philippa Dunne von TLR Analytics schickte uns diesen faszinierenden Chart:Philippa merkte an:"Wie Sie dem obigen Chart entnehmen können, ist der Richtwert für 2024 mit -0,5% der fünftgrößte in den letzten 32 Jahren, nach -0,7% für 2009, +0,7% für 1994, +0,6% für 2006 und +0,5% für 1995. Es ist beruhigend, dass sie nicht alle in dieselbe Richtung gehen. Die jährliche Benchmark ist ein wesentlicher Bestandteil des BLS-Prozesses und ein wichtiger Grund für die Bedeutung der Establishment-Reihe.Zwischen 1993 und 2000 betrugen die Revisionen in absoluten Zahlen durchschnittlich 0,3% und verringerten sich zwischen 2001 und 2019 auf 0,2%, einschließlich 0,2% zwischen 2001 und 2008 und 0,1% zwischen 2010 und 2019. Seit 2020 ist der Durchschnitt wieder auf 0,3% angestiegen, was angesichts der Verschiebungen durch die Pandemie nicht so überraschend ist."Es gibt einen sehr guten Grund, warum die Zahlen so fehlerhaft sind, sowohl nach oben als auch nach unten. Es hat alles mit dem Verhältnis zwischen Geburten und Sterbefällen zu tun. Es handelt sich nicht um eine Verschwörung, um die Wirtschaft schlecht oder schlechter aussehen zu lassen, als sie ist, obwohl einige meiner Freunde und verschiedene Analysten dies behaupten. Das Geburten/Sterbefall-Modell ist absolut notwendig.Es handelt sich um eine Umfrage unter etablierten Unternehmen, was bedeutet, dass sie etablierte Unternehmen befragen. Definitionsgemäß werden keine neuen Unternehmen in die Umfrage aufgenommen, und es ist keine Überraschung, dass Unternehmen, die nicht mehr existieren, nicht ans Telefon (oder an die E-Mail) gehen.Diese Zahl wird von den meisten Modellierern höflich als "Fudge-Faktor" bezeichnet. Es ist die Zahl, die man verwendet, wenn man die tatsächliche Zahl nicht kennt, aber weiß, dass es sie geben muss. Ohne diese Zahl wären die Korrekturen massiv höher und die Arbeitslosenzahlen wären fast völlig nutzlos, während sie jetzt nur einigermaßen nützlich sind, zumindest auf kurze Sicht.Das Verhältnis zwischen Geburten und Sterbefällen basiert auf den Ergebnissen der Vergangenheit. Sie betrachten im Wesentlichen die realen Zahlen der Vergangenheit und gehen mehr oder weniger davon aus, dass diese auch in Zukunft so aussehen werden. Dabei wird der Hinweis ignoriert, dass vergangene Ergebnisse nicht auf künftige Ergebnisse schließen lassen.Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, ohne tatsächliche Vorhersage, die, wie wir alle wissen, unmöglich ist. Und im Allgemeinen ist das auch gar nicht so schlecht. Da es sich aber um eine rückwärtsgerichtete Zahl handelt, werden die Wendepunkte verpasst. Das heißt, wenn sich der Markt von einer Rezession oder einem Abschwung erholt, wird das Modell die tatsächliche Verbesserung der Beschäftigungszahlen verpassen.Ähnlich verhält es sich mit dem Abwärtstrend. Mit Erstaunen habe ich dieser Tabelle entnommen, dass die Arbeitslosenzahlen 16 Mal nach oben und 15 Mal nach unten korrigiert wurden, wobei es gelegentlich keine Korrektur gab und die Korrekturen oft nur geringfügig ausfielen. Wir bemerken es nur, wenn die Verfehlungen groß sind, aber diese Verfehlungen sagen uns etwas: Die Wirtschaft verändert sich, also passen Sie auf.