Wie Kamala Harris' Unterstützung für Preiskontrollen die Inflation beeinflussen könnte

Letzte Woche, bevor sie die Nominierung der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftskandidatur annahm, unterstützte Vizepräsidentin Kamala Harris die Steuervorschläge von Präsident Joe Biden für 2025, die einen hohen Kapitalertragssteuersatz von 44,6% und eine noch nie dagewesene Steuer von 25% auf nicht realisierte Gewinne vorsehen.Ich habe schon früher über die Absurdität der Besteuerung nicht realisierter Gewinne gesprochen. Heute möchte ich eine andere alarmierende Maßnahme diskutieren, die Harris unterstützt: Preiskontrollen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Preiskontrollen sind eine Art von staatlicher Regulierung, die festlegt, wie stark Preise oder Löhne steigen dürfen. Dies kann in Form von Preisobergrenzen, wie z. B. Mietpreiskontrollen, oder Preisuntergrenzen, wie z. B. Mindestlohngesetze, erfolgen.Oberflächlich betrachtet mögen diese Maßnahmen den Anschein erwecken, dass sie die Verbraucher vor der Inflation schützen sollen, doch in Wirklichkeit schaden sie oft mehr als sie nützen - und dafür gibt es Beispiele aus Tausenden von Jahren. Die wirtschaftlichen Prinzipien, die unsere Märkte leiten, sind empfindlich, und wenn staatliche Eingriffe diese natürlichen Kräfte stören, können die Folgen schwerwiegend sein.Nehmen wir das Problem der Inflation, das vielen Amerikanern immer wieder Sorgen bereitet. Wir alle spüren den Druck im Lebensmittelgeschäft, wo die Lebensmittelpreise seit Bidens Amtsantritt im Durchschnitt um 21% gestiegen sind.Die von Harris vorgeschlagene Lösung - Preiskontrollen - klingt verlockend, ist aber nur ein Pflaster auf einer Schusswunde. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler sind sich einig, dass Preiskontrollen nicht die Lösung sind. Regelmäßigen Umfragen der Chicago Booth School zufolge glaubt eine Mehrheit der Volkswirtschaftler nicht, dass Preiskontrollen die Inflation in den USA im Laufe eines Jahres wirksam begrenzen könnten.In einer Umfrage vom Juli stimmten drei Viertel der Volkswirtschaftler der Aussage, dass eine Begrenzung der Mieterhöhungen auf 5% im Jahr den Amerikanern langfristig helfen würde, entweder nicht oder überhaupt nicht zu. Ebenso stimmten 62% der Befragten der Aussage zu, dass eine Begrenzung des Preisanstiegs zu einer "erheblichen" Angebotsverknappung führen würde, entweder zu oder stimmten ihr stark zu.Wir müssen in der amerikanischen Geschichte nicht sehr weit zurückblicken, um die Gefahren von Preiskontrollen zu erkennen. Im August 1971 verhängte Präsident Richard Nixon ein 90-tägiges Einfrieren aller Preise und Löhne in den Vereinigten Staaten. Diese Maßnahme war zunächst populär und verschaffte Nixon im darauf folgenden Jahr Auftrieb für seine Wiederwahlkandidatur. Doch der anfängliche Erfolg war nur von kurzer Dauer. Nixons Plan trug zu einem Jahrzehnt der Stagflation bei - einer giftigen Mischung aus hoher Inflation und langsamem Wachstum, die den Lebensstandard von Millionen von Amerikanern untergrub.Erst 1983, in der Mitte von Ronald Reagans erster Amtszeit als Präsident, begann sich die Wirtschaft endlich zu erholen. In einer Radioansprache im Oktober desselben Jahres wies Reagan auf "solide Beweise dafür hin, dass Amerika die Wende zu einer langfristigen wirtschaftlichen Expansion geschafft hat".Die Lektion ist klar: Preiskontrollen sind keine nachhaltige Lösung. Sie verzerren die Marktsignale und führen zu Ineffizienzen und wirtschaftlicher Stagnation. Denken Sie daran, dass die Preise als Marktindikatoren dienen. Hohe Preise mögen für die Verbraucher frustrierend sein, aber sie senden eine wichtige Botschaft an die Produzenten: Hier gibt es Gewinn zu machen, also investiert mehr. Für die Verbraucher signalisieren hohe Preise Knappheit, was sie dazu anregt, die Ressourcen klüger zu nutzen.Nehmen wir als Beispiel Benzin. Wenn der Benzinpreis auf 5 Dollar je Gallone ansteigen würde, würden die Menschen wahrscheinlich weniger fahren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. In der Zwischenzeit würde der hohe Preis die Ölgesellschaften dazu veranlassen, die Produktion zu erhöhen, was schließlich zu niedrigeren Preisen führen würde.Doch was wäre, wenn die Regierung den Benzinpreis künstlich auf, sagen wir, 2 Dollar je Gallone deckeln würde? Das würde sowohl den Verbrauchern als auch den Produzenten die falschen Signale senden. Die Verbraucher würden genauso viel fahren wie vorher, wenn nicht sogar mehr, was die Knappheit noch verschärfen würde, während die Hersteller weniger Anreiz hätten, das Angebot zu erhöhen. Dies könnte später zu noch höheren Preisen oder, schlimmer noch, zu einer Benzinknappheit wie in den 1970er Jahren führen.Harris' Unterstützung für eine Steuer auf nicht realisierte Gewinne hätte auch weitreichende Folgen für die US-Wirtschaft. Wie ich schon früher gesagt habe, ist die Besteuerung von Gewinnen aus Vermögenswerten, die man noch nicht verkauft hat, nicht nur absurd, sondern auch gefährlich. Es ist eine Politik, die Kapital in einem noch nie dagewesenen Ausmaß aus dem Land treiben würde, was zu einem Verlust an Steuereinnahmen und einer Schwächung des US-Finanzsystems führen würde. Wir beobachten bereits eine massive Abwanderung von Vermögen aus Hochsteuerstaaten wie New York und Kalifornien in steuerfreundlichere Staaten wie Florida und Texas.Dieser Trend ist jedoch nicht auf die USA beschränkt. Weltweit beschleunigt sich die Abwanderung von Millionären aus Ländern mit einer belastenden Steuerpolitik in ein freundlicheres Umfeld. Laut dem Henley Private Wealth Migration Report werden in diesem Jahr schätzungsweise 128.000 Millionäre ihren Wohnsitz verlegen und damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2023 übertreffen.Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) stehen bei der Anziehung dieses Reichtums an erster Stelle, da sie ein geschäftsfreundliches Umfeld und luxuriöse Lebensbedingungen bieten. Umgekehrt sehen sich Länder wie China und das Vereinigte Königreich aufgrund des verlangsamten Wachstums, geopolitischer Spannungen und ungünstiger Steuersysteme mit einem erheblichen Abfluss von vermögenden Privatpersonen konfrontiert.Die Auswirkungen dieser "großen Millionärswanderung" sind tiefgreifend. Vermögende Personen tragen in erheblichem Maße zur Steuerbasis bei, und ihr Weggang kann die Finanzen einer Nation lähmen.Die von Vizepräsident Harris unterstützten wirtschaftspolitischen Maßnahmen - Preiskontrollen und die Besteuerung nicht realisierter Gewinne - sind bestenfalls fehlgeleitet und schlimmstenfalls katastrophal. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass diese Maßnahmen die Marktkräfte stören, das Wirtschaftswachstum ersticken und zu Finanzkrisen führen können. Wenn wir den Wohlstand Amerikas bewahren wollen, müssen wir uns dieser fehlerhaften Politik widersetzen und uns stattdessen die Grundsätze freier Märkte und begrenzter staatlicher Eingriffe zu eigen machen. Es steht zu viel auf dem Spiel, um etwas anderes zu tun.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 26. August 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.