Israel fror 2023 hunderte Binance-Konten ein - Ist Kryptowährung wirklich so sicher?

Ende 2023 hat Israel Kryptowährungskonten eingefroren, mit denen in sozialen Medien um Spenden für die militante palästinensische Gruppe Hamas geworben wurde, berichtete u. a. Reuters . "Es wird vermutet, dass die Terrororganisation der Hamas mit dem Ausbruch des Krieges eine Spendenkampagne in sozialen Netzwerken gestartet hat, in der die Öffentlichkeit aufgefordert wurde, Kryptowährungen auf ihre Konten einzuzahlen", hieß es damals in einer Erklärung der Polizei. "Die Cybereinheit der Polizei und das Verteidigungsministerium haben sofort Maßnahmen ergriffen, um diese Konten mit Hilfe der Kryptobörse Binance ausfindig zu machen und einzufrieren, um die Gelder in die Staatskasse umzuleiten."Die Hamas hatte jahrelang Kryptowährungen als Methode zur Mittelbeschaffung befürwortet, erklärte jedoch im April 2023, dass sie keine Spendengelder mehr über die Kryptowährung Bitcoin entgegennehmen würde, da es vermehrt zu "feindlichen" Aktivitäten gegen Spender gekommen sei. Reuters berichtete im Mai 2023, dass Israel seit 2021 rund 190 Krypto-Konten bei Binance beschlagnahmt hat, darunter zwei, die angeblich mit dem Islamischen Staat in Verbindung stehen, und Dutzende, die angeblich palästinensischen Firmen mit Verbindungen zur Hamas gehören.Wenn ein Konto-Inhaber als 'Terrorist' identifiziert wird, arbeiten Börsen eng mit der Gesetzgebung und dem Staat zusammen. Ob es sich dabei jedoch um bloße Vermutungen oder tatsächliche Fakten handelt, sei so dahingestellt. Jedenfalls kann es ganz schnell mal passieren, dass das eigene Konto wegen 'Vermutung auf Terrorismus' eingefroren wird. Das kann sowohl bei Kryptobörsen als auch bei der Bank von nebenan passieren. Ob Kryptowährung doch so sicher ist?© Redaktion GoldSeiten.de