Perus Goldexporte nach Indien steuern auf Rekordwert zu

Perus Goldexporte nach Indien werden im Jahr 2024 um 36% gegenüber dem Vorjahr auf einen Rekordwert von 3 Mrd. USD steigen, da die Nachfrage des weltweit zweitgrößten Verbrauchers steigt, sagte laut Reuters ein hochrangiger Regierungsbeamter am Freitag. Indiens Goldimporte aus Peru stiegen in der ersten Jahreshälfte 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 81% auf 1,47 Milliarden US-Dollar, sagte Javier Manuel Paulinich Velarde, der peruanische Botschafter in Indien, am Freitag auf der India Gold Conference.Im Jahr 2023 war Indien der zweitgrößte Abnehmer von peruanischem Gold, das Land deckt den Großteil seines Goldbedarfs durch Importe. Aufgrund dessen sollte es angesichts der steigenden Nachfrage nach dem Metall in neue Goldminenprojekte in dem südamerikanischen Land investieren, stellte er fest.Während China, Kanada, Mexiko und die USA in den peruanischen Bergbausektor investierten, habe Indien noch nicht investiert, obwohl es ein wichtiger Goldabnehmer sei, hob Velarde hervor. "Derzeit haben wir sechs große Goldprojekte in der Investitionsphase mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7 Milliarden Dollar", erklärte er.