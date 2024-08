Odyssey Gold Ltd.: Neue Bohrungen und Präsentation

Odyssey Gold hatte ich vor einigen Wochen im Zuge des Zusammenschlusses zwischen Westgold und Karora einmal aufgegriffen. Die Firma hat auf dem eigenen Gebiet, welches in dem Jagdrevier von Westgold und Ramelius liegt, eine gute Goldressource aufgebaut, wird aber im Markt auch links liegen gelassen.Heute gab das Unternehmen bekannt, dass eine neue Bohrrunde beginnen wird: Link . Ein RC-Bohrgerät wird mobilisiert, um die "inferred" Ressource auf dem Teilgebiet Cable zu erweitern und hochzustufen. Dort konnte man bislang 1,69 Millionen Tonnen zu 2,3 g/t nachweisen und ist zuversichtlich, mit weiteren Bohrungen Wachstum in Qualität und Quantität zu erreichen.Dann sollen auch noch Diamantkernbohrungen für mindestens fünf tiefere Bohrungen durchgeführt werden. Diese sollen Ausdehnungen der Highway Zone testen. Dort konnte man in den tiefsten Zonen z.B. 9,5 g/t Gold über 7,35 Meter bohren und erwartet, dass sich der hochgradige Einschuss in die Tiefe fortsetzt.Zudem wurde noch eine Crew mobilisiert, die mit elektromagnetischen Untersuchungen neuen Ziel in der Tiefe ermitteln sollen.Insgesamt klingt dies nach einem spannenden Gesamtprogramm für die nächsten Wochen. Es wurde auch eine neue Präsentation veröffentlicht: Link Gute Unzen, die zum Großteil im Übertageabbau gefördert werden können und noch dazu so nah an bestehenden Verarbeitungsanlagen liegen, sollten in einem positiven Goldumfeld eigentlich einen Käufer anziehen.Westgold und Ramelius würden hier in Frage kommen und für beide wäre ein Kauf oder eine Übernahme nicht mehr als ein Wimpernschlag.Noch sind die Investoren im Junior-Sektor nicht da, doch aus der Vergangenheit wissen wir, dass diese kommen werden und dann wird Kapital auf ausgetrocknete Junior-Aktien treffen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.