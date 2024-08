Unqualifiziert und Lügen!? - Thüringer in Rage!

Ein neuer bizarrer Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium soll Firmen veranlassen, je nach Verfügbarkeit von Strom zu produzieren.In Thüringen und Sachsen stehen Landtagswahlen an und die Stimmung ist aufgeheizt. In der MDR Wahlarena sprechen einige Bürger Tacheles, werfen Politikern mangelnde Qualifikation und Lügen vor. Mario Vogt, Spitzenkandidat der CDU stellt eine Behauptung gegenüber Björn Höcke auf, die per Video widerlegt wird.Rußland führt schwere Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur vor und ein Staatssender spricht über die nukleare Option.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)