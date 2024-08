Zeus North America Mining kündigt Ausgliederung des Konzessionsgebiets Chlore an Tochtergesellschaft im Rahmen eines Arrangement-Plans an

Vancouver, 27. August 2024 - Zeus North America Mining Corp. (ehemals Umdoni Exploration Inc.) (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (das Unternehmen oder Zeus) kündigt einen Arrangement-Plan vom 26. August 2024 (das Arrangement) an, der die Ausgliederung seines Konzessionsgebiets Chlore in der Omineca Mining Division im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia an Kelso Mining Inc. (Kelso), eine Tochtergesellschaft von Zeus, vorsieht.Gemäß den Bedingungen des Arrangements werden die Aktionäre von Zeus eine Aktie von Kelso für je 150 Aktien von Zeus erhalten, die sich zum Stichtag der Aktienausschüttung (der Stichtag) in ihrem Besitz befinden. Der Stichtag wird vom Board of Directors von Zeus festgelegt und in einer Pressemeldung im Voraus bekannt gegeben.Die Inhaber von Optionen und Warrants von Zeus, die ihre Optionen und/oder Warrants vor dem Stichtag ausüben, sind ebenfalls berechtigt, für je 150 Zeus-Aktien eine Aktie von Kelso zu erhalten. Das Konzessionsgebiet Chlore wird an Kelso übertragen.Nach Abschluss des Arrangements werden die Aktionäre von Zeus letztendlich Aktien von zwei börsennotierten Unternehmen halten: Zeus, das sich auf seine Konzessionen im Bundesstaat Idaho, nämlich die Konzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western, konzentrieren wird, und Kelso, dessen Hauptaugenmerk auf dem Konzessionsgebiet Chlore liegen wird.- die Zustimmung der Aktionäre von Zeus durch einen Sonderbeschluss auf einer außerordentlichen Versammlung (die Versammlung);- die Zustimmung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia; und- die Genehmigung des Arrangements durch die Canadian Securities Exchange.Das Arrangement kann erst abgeschlossen werden, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Eine Kopie des Arrangement-Plans wird auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens veröffentlicht.Weitere Einzelheiten zum Arrangement werden im Informationsrundschreiben des Unternehmens enthalten sein, das den Aktionären von Zeus vor der Versammlung zugesandt wird.Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 82 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 3.822,1 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metal Corp.Für das Board of DirectorsDean BessererPresident und CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com.Investor Relations Kontakt:Kin Communications Inc.Tel: 604-684-6730ZEUS@kincommunications.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Arrangement und die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden.Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten, die Genehmigungen durch die Aktionäre, das Gericht und die Aufsichtsbehörden sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen.Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.