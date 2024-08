UBS: Silberpreis in den kommenden Monaten weiter im Aufwind

Der Silberpreis dürfte in den kommenden Monaten weiter zulegen, was auf eine Kombination aus günstigen makroökonomischen Faktoren und robusten Fundamentaldaten für die Nachfrage zurückzuführen ist, hieß es laut Investing.com von den Analysten der UBS in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Der schwächere US-Dollar, die verbesserte Stimmung an den Finanzmärkten und die Rekordpreise für Gold haben zu einer leichten Erholung des Silberpreises beigetragen. Die UBS-Analysten raten langfristig orientierten Anlegern, ihr Engagement in Silber zu erhöhen, wobei sie ein Kursziel von 36-38 US-Dollar pro Unze nennen.Die jüngste Abschwächung des US-Dollars und eine Verlagerung hin zu einem risikofreudigeren Anlegerumfeld haben ein günstiges Umfeld für Silber geschaffen. Während sich der Markt weitgehend auf die makroökonomischen Entwicklungen in den USA und das Potenzial für niedrigere Zinsen konzentriert hat, sind die Analysten von UBS der Ansicht, dass Silber mehr zu bieten hat als nur eine Reaktion auf US-Wirtschaftsnachrichten. Trotz der jüngsten schwachen Produktionsdaten aus den Industrieländern bleibt UBS optimistisch, was die industrielle Nachfrage nach Silber angeht. "In unserem Basisszenario dürfte die industrielle Nachfrage in diesem Jahr immer noch um 50 Millionen Unzen oder fast 10% gegenüber dem Vorjahr steigen, was auf säkulare Nachfragefaktoren (wie die Energiewende) zurückzuführen ist", so die Analysten.Ein weiterer positiver Faktor für den Silberpreis sei die anziehende Nachfrage aus China. Laut UBS ist China wieder zum Nettoimporteur von Silber geworden. Die Nettoimporte stiegen im Juli auf 5,0 Mio. Unzen gegenüber 3,2 Mio. Unzen im Juni. Das Brokerhaus geht davon aus, dass China in den kommenden Handelsdaten für August weiterhin positive Nettoimporte ausweisen wird. Zudem könnte eine Verbesserung der Stimmung in der verarbeitenden Industrie, die UBS für die kommenden Monate erwartet, die Silbernachfrage weiter ankurbeln. Angesichts dieser Faktoren hält UBS an ihrem positiven Ausblick für Silber fest und rät langfristig orientierten Anlegern, ein Long-Engagement in diesem Metall in Erwägung zu ziehen.© Redaktion GoldSeiten.de