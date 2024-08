Der beängstigendste Chart im beobachtbaren Universum

wie viele neue Allzeithochs (0,00% = BEV-Null) der Dow Jones in den letzten 44 Jahren erreicht hat. Unterhalb des BEV-Charts befindet sich eine Häufigkeitstabelle, in der die täglichen BEV-Werte aus dem unten stehenden Chart zusammengestellt sind. Seit Januar 1980 hat der Dow Jones täglich 852 neue Allzeithochs erreicht.Jede dieser BEV-Nullen trat nur dann auf, wenn der Dow Jones sich in einer Scoring-Position befand (BEV-Werte -0,01% bis -4,99%), die der Dow Jones seit Januar 1980 in 4.584 NYSE-Handelssitzungen erreicht hat. Diese Summen für die BEV-Nullen und die Tage in Scoring-Position stammen aus dem Roten Rechteck, das die 0,0%- und -5%-Zeilen im Chart und der Tabelle unten umgibt.Wie in der untenstehenden Frequenztabelle aus den oben dargestellten BEV-Daten ersichtlich, hat der Dow Jones in den letzten 44 Jahren an 48,29% der letzten 11.256 Börsentage an der NYSE täglich auf einem neuen Allzeithoch (0%-Zeile) oder in der Wertungsposition (-0,0001%-Zeile) geschlossen. Man kann dies auch so sehen, dass der Dow Jones an der Hälfte seiner Handelstage in den letzten 44 Jahren in der Lage war, in die Marktgeschichte vorzustoßen, und das ist einfach nicht normal.Unten sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. Zum Ende dieser Woche ist es in meinen Augen offensichtlich, dass der Dow Jones bald auf einem neuen Allzeithoch schließen will, vielleicht nächste oder übernächste Woche. Wie hoch war das BEV des Dow Jones zum Wochenschluss am Freitag: -0,06%? Der Dow Jones schloss die Woche nur 0,06% von einem neuen Allzeithoch entfernt, nur 23 Dollar unter seinem letzten Allzeithoch. Ihr Bullen da draußen, was hat es damit auf sich?Ich stelle fest, dass sich der XAU bis zu seiner BEV -30%-Linie bewegt. Er müsste über seiner BEV -25%-Linie (171,71) schließen, um einen Ausbruch zu bestätigen. Er schloss letzte Woche bei 157,27. Das letzte Allzeithoch des XAU wurde am 12. April 2011 (228,95) erreicht, also vor dreizehn Jahren. Es ist an der Zeit, dass sich der Gold- und Silberbergbausektor erholt. Das könnte noch in diesem Jahr geschehen.Vergleichen Sie nun den nachstehenden BEV-Chart des XAU mit dem obigen BEV-Chart des Dow Jones. Seit 1983, also seit seiner Gründung, hat der XAU nur selten in der Gewinnzone geschlossen oder neue Allzeithochs erreicht. Der XAU ist in der Regel antizyklisch zum Dow Jones; schlechte Zeiten für den einen sind in der Regel gute Zeiten für den anderen, und genau das sehen wir, wenn wir die letzten vier Jahrzehnte mit diesen beiden BEV-Charts vergleichen. Bald kommt der Tag, an dem der XAU einen neuen BEV-Nullpunkt in seinem nachstehenden BEV-Chart erreichen wird. Kann das ein gutes Omen für den Dow Jones sein?